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故宮「高階圖檔外流」緣由公開！澄清稿強調：非經個人電腦

▲▼國立故宮博物院，故宮，故宮北院。（圖／資料照）

▲國立故宮博物院大量數位高階圖檔外流，故宮針對外界疑慮也做出澄清和說明。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院大量數位高階圖檔外流，在中國大陸淘寶等平台被賤賣！故宮今（14）日表示，外流的圖檔大約10萬張，有心人士是使用軟體拼接出高畫素檔案，並不能直接稱為原檔外流；同時也公布澄清稿，強調外流資料「非經個人電腦」，並說明案發緣由、懲處內容、檢討及改善方向。

▲▼故宮國寶數位圖檔遭駭，大量高階畫質原檔被賤賣。（圖／翻攝自網路）

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▲故宮國寶數位圖檔外流，大量高階畫質圖檔被賤賣，700張只要台幣17元。（圖／翻攝自網路）

故宮澄清說明如下：

一、案發緣由

111年6月期間發現有本院所藏高階圖檔等外流情形，政風室於111年8月12日啟動行政調查，相關調查報告於112年1月3日核定，案情略以：

（一）本院為數位典藏公開化，由數位資訊室林姓承辦人以自行開發影像轉換程式進行自動化降階處理後，開放於數位典藏系統。

（二）相關作業因資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差，故承辦人員將資料移至公務系統中可提供對外服務之伺服器(非個人電腦)，造成院外有心人士得以使用工具軟體或拼圖軟體等方式，操作讀取局部的高階圖檔後加以拼接存取。

二、懲處內容

經112年2月16日專業人員考核委員會112年度第2次會議討論後決議，核予林姓研究人員申誡一次。

三、未來檢討改善方向

（一）本院並已於111年底，完成文物高階圖檔自動上傳、下載及轉檔機制之系統建置，所有相關使用申請調檔下載，均採內部封閉式儲存設備及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流之風險。

（二）有關網路平台相關資料下架方面，擬洽請法律顧問向淘寶網、書格網平台等提出下架主張，或提出進一步的訴訟，以維故宮權益。

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