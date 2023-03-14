首曝「台版彈簧刀」無人機　中科院：類似可飛行的大型手榴彈

記者蘇晏男／台北報導

中科院今（14日）首度展示研發中的3款攻擊型無人機，包含被視為「台版彈簧刀」的「巡飛彈無人機」，其性能可飛行10公里、滯空時間超過15分鐘，且可攜帶高爆彈頭。中科院航空所所長齊立平指出，巡飛彈無人機屬於單兵攜行，類似可以飛行的大型手榴彈。

▲中科院研發中的巡飛彈無人機。（圖／記者蘇晏男攝）

中科院「無人機國家隊」採「軍用民規」與「軍用軍規」兩模式，前者為運用民間現有技術能量生產製造，中科院協助國軍執行測試驗證與技術諮詢；後者則由中科院規劃、研發與產製，並擴大產業釋商方式執行。

中科院14日邀請媒體出席「我國軍用軍規無人機發展與應用」，展示「軍用軍規」的無人機，包括已量產的戰術近程無人機、銳鳶一型無人機、紅雀二型無人機、反輻射無人機共4款，及研發測試中5款共6型的無人機，包含偵蒐型無人機：紅雀三型無人機、銳鳶二型無人機、騰雲無人機，與攻擊型無人機：巡飛彈無人機、衛星定位攻擊無人機、目標影像攻擊無人機。

此次首度對外亮相的為紅雀三型無人機、銳鳶二型無人機、巡飛彈無人機、衛星定位攻擊無人機、目標影像攻擊無人機；其中巡飛彈無人機方面，齊立平指出，此款無人機屬於單兵攜行使用的精準打擊武器，用於攻擊高威脅與高價值的人、車等目標，其導控性能大於10公里、滯空時間超過15分鐘，使用可見光、紅外線進行導引，且可攜帶高爆彈頭。

齊立平透露，國內目前尚未取得「彈簧刀300型」實體，所以中科院的巡飛彈無人機，從設計、製造、概念、試飛，完全是從零開始，重要的是終端攻擊，還引進人工智慧，輔助攻擊手做目標識別，另外彈藥可選定高爆、穿甲等。

齊立平也說，巡飛彈無人機屬於單兵攜行，類似可以飛行的大型手榴彈，導控距離可以到10公里，如果要渡海截擊或襲敵可能有困難，但至少近岸攻擊是有用的，目前也著眼於下一代巡飛彈，比較大型的研製當中，可提供軍種遠距打擊的選項之一。