百元有找！麥當勞最新「1+1」銅板優惠來了　超殺組合菜單曝光

▲麥當勞祭出最新「1+1星級點」銅板優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

百元有找！繼「1+1=$50」的銅板優惠後，人氣速食品牌「麥當勞」宣布再推出全新「1+1星級點」超殺組合好康，一口氣網羅5大明星夯品，像是麥克雙牛堡、麥脆雞腿等，搭配指定飲品只要銅板價89元，3月15日正式放進菜單中，並成為長期優惠，讓消費者擁有更多小確幸。

▲一共有5大明星夯品任選開放搭配指定飲品。

麥當勞祭出最新銅板優惠「1+1星級點」，一共有5大人氣夯品任選搭配指定飲料通通只要89元，指定品項包括麥克雙牛堡、麥脆雞腿、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條及OREO冰炫風，指定飲品則有經典美式（冰／熱）、中杯冷飲（含可樂、雪碧、冰檸檬紅茶、無糖冰紅茶、無糖冰綠茶），3月15日正式開吃，提醒該優惠僅限內用、外帶及得來速，不適用歡樂送。

▲必勝客平日限定紙包義大利麵第2件半價吃。

另，必勝客即日起至4月28日也於APP祭出平日（周一至周五）限定「紙包義大利麵任選第2件半價」優惠，口味有「波隆那牛肉丸紙包義大利麵」、「奶油雞腿排紙包義大利麵」、「羅勒雞腿排紙包義大利麵」、「波隆那海鮮紙包義大利麵」、「奶油海鮮紙包義大利麵」及 「羅勒海鮮紙包義大利麵」，提醒國定假日不適用此優惠。