麥克雞塊、勁辣雞翅都有！　麥當勞「4大品項買1送1」爽吃35天

▲麥當勞4大品項買1送1爽吃35天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快收下！人氣速食品牌「麥當勞」最新「買1送1」來了，3月15日起限時35天爽吃「4大品項買1送1」，只要使用歡樂送訂餐並輸入優惠碼即可享有10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅等買1送1，準備開吃去；另，必勝客至3月31日前也推平日限定「8口味大比薩下殺199元」好康，通通不能放過。

▲經典那堤也有買1送1。

麥當勞3月15日起至4月18日限時「4大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「10NUG」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「經典那堤（冰）」、「經典那堤（熱）」及「勁辣香雞翅」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲必勝客8口味大比薩下殺199元。

另，必勝客「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠也加碼延長至3月31日，優惠口味有夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、臘腸起司三重奏大比薩、白醬燻雞培根大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩共8款，最多現省441元，優惠為平日限定，台北南港餐廳店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店、金門店及補班日則不適用此優惠。