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問客人姓氏「木易楊」被投訴！正確說法曝光　她道歉：我也這樣說

講電話,電話,上班,辦公室。（圖／記者周亭瑋攝）

▲客人姓「楊」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

訂位時大多要報上自己姓氏，除了直接造詞舉例，很多人也會拆字，例如「木子李」。不過就有一名女網友發文表示，日前她向客人確認姓氏是否為「木易楊」時，被糾正並不是「易」，後來對方更直接到現場教她認字。貼文曝光後，隨即引發底下網友熱議，還有姓楊的女網友道歉，直呼她也拆成「木易楊」。

女網友在Dcard上，以「因為姓楊所以被投訴了」為題發文，提到她是餐飲業的櫃檯，通常客人訂位時，都會詢問姓氏。當時她得知客人姓楊以後，開口確認是否為「木易楊」，結果對方說那個字不是「易」，便把電話掛斷。

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後來原PO上網查詢，得知「楊」真的不是拆為「木易」，而是「木昜（ㄧㄤˊ）」，而沒多久後，客人也直接衝到現場，借紙筆教她認字。當時原PO隨即舉出3個例子，耳東陳不是耳、口天吳也不是吳（天）、草頭黃也不是黃（草），氣得客人馬上走人。

▲▼ 。（圖／翻攝自「教育部重編國語辭典修訂本」）

▲「昜」是陽的古字。（圖／翻攝自「教育部重編國語辭典修訂本」）

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「可能對方是國文老師吧？比較在意」、「這樣就要客訴」、「公司如果不站你這邊也蠻呵的」、「客人也是蠻認真的，還到現場教你」、「好好笑，你舉一反三很強」、「我姓楊，但我訂位也說木易楊」、「對不起，我自己也姓楊，也都說木易楊」、「我姓楊，只是為了方便這樣介紹，這樣刁難別人很母湯」。

不過也有網友回應，「自己當幼教老師，有很多學生跟家長很忌諱唸錯名字，我覺得是尊重的一種，明明可以道歉好好回覆客人，但是你選擇反諷，當然有機率被投訴啦」、「他教你你表面上回好就好，你又舉例其他的，他覺得你在頂嘴吧」、「客訴的應該是態度問題，他被回嘴不高興」。

▲▼ 。（圖／翻攝自「教育部異體字字典」）

▲「昜」為「易」之異體。（圖／翻攝自「教育部異體字字典」）

根據「教育部重編國語辭典修訂本」，「昜」注音為「ㄧㄤˊ」，是「陽」的古字。另根據「教育部異體字字典」，「昜」為「易」之異體；「昜」另兼正字。

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