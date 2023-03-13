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「沒有大聯盟球員的高傲！」他看完WBC對張育成改觀：你不是二兵

記者施怡妏／綜合報導

經典賽中華隊A組賽事告一段落，中華隊強打張育成表現優異，被封為「國防部長」的張育成包辦雙轟，包括一支滿貫砲，團隊4戰共轟出5發全壘打，高居A組之冠，有球迷看完比賽後驚喊，「對張育成改觀了」，一開始張育成婉拒參賽讓他很傻眼，但後來發現張育成在場上態度謙虛又有實力，完全被圈粉了。

球迷在Dcard上發文，一開始聽到張育成拒絕參加經典賽很傻眼，後來改口願意參加，「相信不只我，大概很多人都不以為然吧，不然二兵的稱號也不會出現」，後來看到張育成中華隊訓練，態度親切有說有笑，不會讓人有「大聯盟球員的高傲感」。

接著看到張育成熱身賽的表現，他驚呼「那打擊狀態，真的不得不說，他真的有那個實力，難怪能在大聯盟生存」，對張育成也漸漸改觀了，正賽表現更是讓人熱血沸騰，「每場比賽都覺得，還好他有回來，不然早就結束了，而且在場邊也是跟著應援，很可愛」。

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▲張育成賽後受訪忍不住落淚。（圖／記者許靖騏攝）

▲張育成賽後受訪忍不住落淚。（圖／記者許靖騏攝）

看完本屆經典賽，已經被張育成圈粉了，看到張育成賽後訪問流下男兒淚，他心疼也覺得不捨，張育成一直堅信中華隊可以晉級，沒有放棄任何希望，可惜最後比較失分率而無緣晉級，「看到他再也忍不住淚水，甚至話都說不清了，真的好難過，比輸比賽還難過」。

原PO相信，一定很多人都對張育成改觀，之後回到大聯盟拼鬥，也會繼續為張育成加油，「二兵不再是嘲諷你的代名詞，而是在台灣人民心中，那個偉大的中華英雄，感謝你為台灣的付出與努力，我們雖不能在場幫你加油，但是我們會在台灣為你祈禱」。

貼文掀起網友熱議，「看著他在棒球場上享受的樣子，不自覺會被他一起感染，往後如果遇到低潮，看一看他在場上的笑容，我覺得我能很快重振精神繼續努力」、「希望他能在大聯盟好好表現，為台灣發光發熱」、「只要是旅外球員婉拒台灣徵召我覺得都算很合理，畢竟台灣對於球員的保障跟沒有一樣，為了剩下的球員生涯，即使不回來我也認同他們的選擇，但他真的是13年後最驚豔的球員了，尤其是他的微笑和在休息室的放鬆，能讓其他年輕選手不那麼緊張」。

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