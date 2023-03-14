台南獨居婦住宅遭竊　警追出雙盜集團！犯案遍及中南部

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局破獲1起破壞民宅門窗侵入行竊的雙人竊盜集團，該集團偷遍台中、嘉義、台南、高雄等縣市，警方專案人員於12日在循線在台中將2人緝獲，起獲作案工具及部分贓物，全案除依竊盜罪嫌送辦建請羈押外，並全面清查擴大偵辦中。

▲台南市警白河分局破獲1起破壞民宅門窗侵入行竊的雙人竊盜集團，該集團偷遍台中、嘉義、台南、高雄等縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市東山區日前發生一起破壞門鎖侵入民宅竊案，警方查出竊嫌2人持破壞門窗工具侵入獨居婦住所，被害婦人表示，失竊名牌手提包為亡夫所贈紀念，對其價值非凡。

台南市白河分局警方經現場勘驗及調閱周遭監視器比對分析，鎖定62歲洪姓及53歲曲姓慣竊涉有重嫌，追查發現洪嫌等人居無定所，利用人頭車輛作為交通工具犯案，且行竊區域包含台中、嘉義、台南、高雄等縣市，手持「鐵橇」鎖定住宅，利用無人在家之際侵入行竊。並以南投縣、台中市區之日租套房躲藏，徒增警方查緝難度。

基於侵入住宅竊案對於人民居住與財產安全危害甚大，台南市警局長廖宗山在專案會議中特別要求各單位對於此類案件，務必全力偵破，並以拘提方式查緝到案，以保障市民安居。

白河警分局抽絲剝繭層層分析，鎖定犯嫌躲藏地點後，立即向台南地檢署聲請拘票，12日在台中市西屯區一家電子遊戲場停車場，將洪嫌等2人緝捕到案，查扣變現贓款新台幣4萬餘元及犯罪工具四尺高鐵橇2支、名牌皮包、手錶等犯罪贓、證物，經初步調查發現洪等2人共計自2022年10月起，於嘉義市、台中市、台南市、高雄市等地行竊，已查明至少4起住宅竊案均為該集團所為，並持續擴大清查中。

全案經詢問後依涉嫌加重竊盜罪移請台南地檢署及台中地檢署偵辦並建請羈押。另本案起獲之名牌包經被害婦人指證非其亡夫所贈之包包，顯見另有他人被害。對此白河分局表示將持續追查婦人失竊包包流向，並清查其他被害人。

警方強調「家」是人民的堡壘，侵入住宅之竊盜案件對民眾心理威脅甚鉅，遠大於財物損失，影響民心甚鉅。白河分局表示，對於此類案件一定全力積極偵辦，「無論天涯海角一定抓到犯嫌！」，達成市長黃偉哲要求，讓台南市民安居的保障。警方並呼籲民眾，加強住家防盜措施及加裝監視器，隨時關閉門窗，有需要可向警方申請派員現場協助居家安全檢測，提供防竊建議，藉由警民合作保障民眾財產安全。