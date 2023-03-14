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耕莘健檢誤植染梅毒！　政大僑生「錯過期末考」死當4科無奈發聲

▲一名男大生健檢遭誤植梅毒，因而卡日無法回台。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君）

▲耕莘醫院第一次健檢報告，誤植該僑生「梅毒血清」為陽性。（點圖可放大／翻攝陳怡君臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

政大一名日籍僑生在耕莘醫院進行健康檢查，赴日申請簽證，卻被告知「梅毒血清」檢測陽性，因而程序卡關，經確認後才發現是醫院誤植，讓他在日多待兩周才完成手續，不僅機票和食宿多花5萬多元，差點流落街頭，還錯過台灣學校的期末考被死當4科。他無奈表示，「被當4科，影響我將來出國念書計畫。」對此，院方也致歉。

當事人說，當時台北駐日經濟文化代表處承辦人告知，因他健檢梅毒項目是陽性，所以無法辦簽證，「我當場打給醫院詢問，醫院說他們填錯。」他並問能否把新的健檢報告寄去日本，卻得到「不行、一定要在台灣收文件」的回覆。他直呼，當下在日本沒錢、也沒有親友幫助，很擔心不能回來台灣，打國際電話跟家人求救，才找到親友匯錢給他。

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台北市議員陳怡君日前接獲該僑生陳情，她表示，此事不僅讓當事人及家屬四處奔波、求助無門，也使該學生的課業生涯大受影響，而醫院的態度卻是一副事不關己，「犯下如此離譜的低級錯誤，態度消極、百般閃躲，醫德、醫術、醫倫通通不及格。」

陳怡君說，該學生帶著「合格」的健檢報告赴日申請簽證，但「梅毒血清」的欄位卻被誤植勾選為陽性，導致簽證無法通過，該學生在日本孤寒交迫，多等兩周才完成手續，不僅盤纏用盡、差點流落街頭，連原訂的回程機票也必須註銷重買，最後還面臨台灣學校的期末考，因無法出席而被死當四科。

▼耕莘醫院第二次健檢報告，更正為「梅毒血清」陰性。（點圖可放大／翻攝陳怡君臉書）

▲一名男大生健檢遭誤植梅毒，因而卡日無法回台。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君）

陳怡君痛批，耕莘醫院如此荒唐的錯誤，面對家屬的質疑，卻是沆瀣一氣使出「拖」字訣，毫無解決誠意，其囂張跋扈的態度令人髮指。

對於耕莘醫院大烏龍，陳怡君提出三大質疑，第一，「梅毒血清」明明是陰性，卻被誤植為陽性，耕莘醫院的SOP到底是在哪個環節出包？是檢體出包，還是儀器失準？是電腦程式出錯，還是人工勾選鬼遮眼？

陳怡君表示，第二，耕莘醫院對於「誤植」的善後處理態度，簡直令人無法恭維，竟然是一副「錯了就錯了」、「重發一張新的」，就結案了事，沒有將檢體重新化驗、或是請當事人回院重新檢查，試問耕莘醫院的仁心仁術何在？專業何在？

陳怡君指出，第三，耕莘醫院對於此事件的處理態度，完全消極以對，發函給院方通知召開協調會，當天竟然無人出席，醫院一下推說承辦人不在位子上，一下回嗆循司法程序，承辦推給院長室，院長室推給公關室；就連議員服務處持家屬同意書代表溝通，行文至醫院開協調會，醫院態度仍然傲慢且囂張，互踢皮球想息事寧人。

陳怡君表示，醫院應該是最有公信力的機構，如今健檢出包，離譜的是透過國際電話又可以擅改報告，將梅毒陽性改成梅毒陰性！更令人震怒的是，醫院對於健檢出錯這件事毫無檢討的能力跟良心。她呼籲相關單位跟主管機關應該徹查，還家屬一個公正的健檢以及道歉。

▼耕莘醫院。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼耕莘醫院。（圖／記者陳雕文翻攝）

對此，耕莘醫院副院長朱益民坦言，當時醫院人員在謄寫報告時，將梅毒檢驗的篩檢程序之一「快速血漿反應素試驗」（RPR）陰性結果誤植為陽性，而由於這名學生的「梅毒螺旋體化學冷光免疫分析法」（CIA）為陰性，因此醫院報告是「梅毒陰性」，報告總結為「合格」；對於RPR誤植造成不便，致上最誠摯歉意。

朱益民指出，這名學生是在去年11月底到耕莘醫院健檢，12月中致電醫院反映體檢報告問題，院方在查核後發現登錄錯誤，立即更正，並在數天後重發一份新報告；不過，事後沒有接到這名學生申訴，對於其他相關事實並不了解，正與陳怡君持續溝通當中，也持續聯絡這名學生。

朱益民表示，醫院在RPR誤植上確實有行政疏失，一定會檢討改進，也已向當事人道歉。他強調沒有不回應、不溝通，接下來會積極跟家屬、當事人溝通，希望讓這件事做出圓滿解決。

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