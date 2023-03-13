僑生健檢遭誤植梅毒！卡日本錯過期末考「4科死當」　院方道歉了

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僑生健檢遭誤植梅毒！卡日本錯過期末考「4科死當」　耕莘醫院致歉

▲▼耕莘醫院。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲耕莘醫院。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市議員陳怡君日前接獲民眾陳情，一位台灣僑生在接受耕莘醫院的健康檢查後，帶著勾稽「合格」的健檢報告，赴日申請簽證，卻被承辦人員告知「梅毒血清」欄被勾選為陽性，因而申請簽證卡關，經確認後才發現原來是醫院誤植，不僅讓當事人險些流落日本街頭，還因錯過台灣學校的期末考被死當4科。對此，耕莘醫院也出面致歉了。

陳怡君近日在臉書發文爆料，一位台灣僑生帶著「合格」的健檢報告赴日申請簽證，但「梅毒血清」的欄位卻被誤植勾選為陽性，導致簽證無法通過，在家屬來回奔波溝通之下，該學生在日本多等了2個禮拜才完成手續，不僅盤纏用盡、差點流落街頭，連原訂的回程機票，也必須註銷重買，最後還面臨台灣學校的期末考，因無法出席而被死當4科。

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▲一名男大生健檢遭誤植梅毒，因而卡日無法回台。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君）

▲一名學生到耕莘醫院健檢，卻遭誤植梅毒，因而卡日無法回台。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君，下同）

陳怡君指控，面對這起大烏龍，耕莘醫院態度卻推拖閃躲，沒有將檢體重新化驗、或是請當事人回院重新檢查，甚至收到通知召開協調會，當天竟還無人出席，一下推說承辦人不在位子上，一下回嗆循司法程序，就連議員服務處持家屬同意書代表溝通，行文至醫院開協調會，醫院態度仍然傲慢且囂張，讓她不禁質疑醫院互踢皮球想息事寧人，呼籲相關單位跟主管機關應該徹查。

對此，耕莘醫院副院長朱益民坦言，當時醫院人員在謄寫報告時，將梅毒檢驗的篩檢程序之一「快速血漿反應素試驗」（RPR）陰性結果誤植為陽性，而由於這名學生的「梅毒螺旋體化學冷光免疫分析法」（CIA）為陰性，因此醫院報告是「梅毒陰性」，報告總結為「合格」；對於RPR誤植造成不便，致上最誠摯歉意。

▲一名男大生健檢遭誤植梅毒，因而卡日無法回台。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君）

朱益民指出，這名學生是在去年11月底到耕莘醫院健檢，12月中致電醫院反映體檢報告問題，院方在查核後發現登錄錯誤，立即更正，並在數天後重發一份新報告，不過，事後沒有接到這名學生申訴，對於其它相關事實並不了解，正與陳怡君持續溝通當中，也持續聯絡這名學生。

朱益民表示，醫院在RPR誤植上確實有行政疏失，一定會檢討改進，也已向當事人道歉，強調沒有不回應、不溝通，接下來會積極跟家屬、當事人溝通，希望讓這件事做出圓滿解決。

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