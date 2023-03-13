眼睛突出血！妹子狂揉慘變血輪眼　醫警告：「這裡」恐斷掉致失明

▲20多歲女因眼睛出血，便狂揉想揉散血塊。（示意圖／翻攝自西部決策微博）

圖文／CTWANT

天氣忽冷忽熱，容易造成眼睛血管熱漲冷縮或過敏，眼科甚至出現不少「紅眼」病患求診。在高雄就有一名20多歲女子左眼眼白在日前有大血塊，沒想到她竟突發奇想想要將血塊揉散，卻變成「血輪眼」。醫師提醒，這是溫差大導致的「結膜下出血」，若血塊壓迫視神經導致斷裂恐造成失明。

根據達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，女子就醫時，左眼結膜下血塊已整整圍成360度。根據女子表示，本身沒有外傷史造成眼睛紅，也沒有規則口服高血壓與服用通血路的藥物，不知道為何眼睛變成這樣的狀況。

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據了解，這名女子原先想說用力揉就能讓血塊消失，沒想到越揉越嚴重，造成眼球變血紅，視力甚至減退、出現複視現象。經檢查，女子雙眼壓正常，另外透過電腦斷層掃描，發現左眼後方竟有顆5公分的血塊，所幸女子未直接壓在視神經，否則會造成失明，醫師會診後開立藥物降壓止血，患者的情況也在3周後痊癒。

啟庭表示，每逢天氣變化大，眼科就會出現不少眼白變紅的個案，其實都是普遍的「結膜下出血」，原因是溫差大，造成血管收縮擴張，微血管破裂流到結膜下方，才會造成紅眼睛的狀況。

洪啟庭強調，「結膜下出血」在季節冷熱交替時最容易出現，對視力的損失沒有影響，同時也不會交互傳染，一旦發生「結膜下出血」，不要用力去揉它，以避免眼球血腫，甚至壓迫視神經，導致視神經斷裂將造成失明，不過近日有報告指出時常出血，有可能提高日後發生心血管疾病、青光眼機率。民眾若發現頻繁出血情況應儘速就醫。

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