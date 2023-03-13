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閏二月買豬腳為父母添壽！命理師揭「前後腳」有玄機別買錯

民間相傳逢閏年父母會減壽，所以遇上閏月時，子女要為父母添壽。（圖／示意圖，報系資料照片）

▲民間相傳逢閏年父母會減壽，所以遇上閏月時，子女要買豬腳麵線為父母添壽。（圖／示意圖，CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今年適逢癸卯兔年，農曆多出了一個「閏二月」，因民間相傳逢閏年減壽，遇上閏月要添壽，一般依照傳統民間習俗，已婚的女兒要在閏年，買豬腳麵線為父母添壽。而今年閏年閏二月為國曆3月22日到4月19日，所以坊間常會建議已出嫁的女性，可趁閏月這段日子，買豬腳麵線為父母添福壽。民俗專家廖大乙就提醒大家，豬腳選「前腳」與「後腳」是有差異的，建議要了解其中的禁忌，為父母準備豬腳麵線添壽注意細節，才不會讓添壽的美意反變成不孝。

風水命理專家高宏寓指出，在華人社會的傳統飲食中，豬腳擁有豐富營養，吃豬腳常常是為了去除霉運；而長壽麵則有福壽綿長、添福添壽之意，忌諱從中咬斷。閏年利用豬腳麵線為父母添壽，添壽期間一般今年是建議在國曆3月22日到4月19日，最晚在下月19日前，是子女為父母添壽的最好時機。

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而民俗專家廖大乙則提醒，為人子女者，若是要買豬腳麵線給父母添壽，雙親若是健在，要前、後腳都買；若只有父親還在，要買豬前腳，只有母親，則要買豬後腳，若不小心買錯，恐怕會引起「觸景傷情」的反效果，反而讓孝順、祈福的美意被受到曲解。

廖大乙並提到，古時閏月子女為父母添壽，多半送的豬腳都是生的，也會把生麵線用紅紙包著送給父母。但現代社會為求方便，多半是用煮好的豬腳麵線，以真空包裝替代。而子女萬一臨時買不到對應的豬腳麵線，又想表達孝心時，他建議也可以包一個雙數紅包給父母，同樣能表達對父母的孝順與祈福之意。

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