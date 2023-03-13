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桃園捷運綠線三民路二段夜間施工　3／14-20全線封閉請改道

▲桃園捷運綠線三民路二段夜間施工，全線封閉請改道

▲桃園捷運綠線三民路二段夜間施工，全線封閉請改道。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因配合桃園捷運綠線船型支撐架搭設施工需要，桃園捷運工程局自14日至20日夜間22時至隔日6時，將進行大園區三民路二段(菓林路-坑菓路)全線封閉。捷工局籲請用路人，行經本路段者請改道菓林路通行。

捷工局13日表示，施工期間因有可能造成民眾交通動線上的改變，請市民朋友體諒配合，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上桃園市政府捷運工程局官方網站查詢。

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