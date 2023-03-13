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「曾2次請管中閔到院說明」　監察院：稱眼睛痛缺席隔天還跑選舉

▲▼管中閔 《大學的脊梁：臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》 新書發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管中閔 《大學的脊梁：臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》 新書發表記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

台大前校長管中閔日前於新書發表會上，指控監察院「卡管」，干預大學自治等，監察院13日發布澄清駁斥，並透露監察院曾依法二次通知管中閔到院說明，但他以「眼睛痛」等理由缺席，隔天還到嘉義跑選舉行程；監察院認為，其規避調查程序之輕慢態度昭然若揭。

監察院表示，監察委員是依據憲法規定，獨立行使職權，查管中閔於107年1月5日經台灣大學校長遴選委會選為該校新任校長後，即經媒體披露，其擔任台灣大哥大股份有限公司獨立董事，然而台哥大副董事長蔡明興卻同時為該次台大校長遴選委員之一，引發外界對該次選舉公正性之質疑。

監察院指出，媒體後來更進一步追查發現，管中閔雖兼任台哥大獨立董事及審計委員會、薪資報酬委員會委員等職務，卻未依法事先陳報台大核准，且甚至還傳出其另在大陸多所學校（如廈門大學）違法兼職、兼課之情事，讓各界對新任台大校長當選人之誠信與適任性多所批評。

監察院表示，經民眾到院陳情，本院乃針對該次遴選過程所產生之爭議立案調查，最終做成調查報告，要求教育部及台大針對本次遴選過程所發現的制度缺失，包括兼職事先奉准機制之落實、合理學術回饋金之訂定、遴選委員迴避機制、與資訊揭露等節，檢討改善。

監察院強調，調查意見重點側重在整體制度之改善，對該次校長遴選結果之合法性仍由主管機關教育部依權責判斷，並未置喙，所謂「卡管」及干預大學自治之指摘，顯然與事實嚴重不符。

另外，監察院表示，管中閔於就任台大校長後，因其前於擔任國發會主委期間，有違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，透過匿名方式常態性為週刊撰寫社論，以獲取年約新台幣65萬元之兼職報酬之情事，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，致經監察院彈劾，並經公務員懲戒委員會（現已改制為懲戒法院）公開審理，及完整之言詞辯論程序後，始決議核予申誡之處分，亦非監察院所能單獨決斷。

監察院強調，在調查過程中，曾就各界相關建議或關心事項，發過4次新聞稿（含遴選案部分）說明或澄清，顯示處理本案之慎重；相對而言，管中閔針對監察院依法二次通知其到院說明，不但多次以眼睛痛等理由推託不到，甚至還在翌日到嘉義跑選舉行程，其規避調查程序之輕慢態度昭然若揭。

監察院指出，管中閔早在88年8月31日起即擔任中研院經濟研究所研究員，並於90年8月10日起出任該所所長，而成為公務員服務法規範之人員，又由於本案民眾陳情內容，原係檢舉管中閔擔任公職及教職期間，相關兼職涉有違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例、公務員服務法、教育人員任用條例等規定情事，為釐清相關爭議，監察院乃依法調取相關期間之資料，相關作為，是監察院調查公務員違法兼職案件之常規作法，並非特別針對管中閔，亦併此澄清，避免誤解。

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