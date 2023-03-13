【廣編】三菱電機「氣場大師」打造好氣場　以「一淨、二靜、三循環」提升善循環

▲台灣三菱電機以全新「氣場大師」概念與日本「匠心」技術實力，重新詮釋廣受消費者好評的全系列空調家電產品。

圖、文／三菱電機提供

素有「空氣專家」美譽的三菱電機結合日本百年技術與電機專業，在地深耕70餘年，不僅在商用市場表現亮眼，更以台灣消費者需求出發，於2023新年度推出全新「氣場大師」概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。

有鑑於此，台灣三菱電機不僅以全新「氣場大師」概念，重新詮釋廣受消費者好評的空調家電產品，並預計今年再行推出多項新品，以優化居家空間氣場環境。「靜音大師」家用變頻空調將於3月追加大容量10kW機種，另加裝Plasma Quad Connect高效電漿淨化裝置還可提升病毒、細菌、過敏原等有害物質的抑制效果。家電方面預計4月上市的旗艦款新品「25公升智慧變頻空氣清淨除濕機」，除維持原系列的強力三重除溼系統外，全新搭載HEPA及活性碳濾網，有效抑制並去除空氣中懸浮的病毒達99%、PM2.5達99.9%，兼具空氣清淨、除濕與除臭「三效合一」多重功能，為台灣消費者提供更豐富的產品陣容。再加上智慧變頻與AI智慧偵測系統設計，透過產品專利技術與科技運用，能偵測環境需求自動調整機器最佳運轉模式，不僅大幅提升產品效能，更讓使用者能輕鬆享有智能家電帶來的便利與舒適，同時落實節能減碳，以一級能效顧守荷包也守護我們的地球，用行動與美好清新的空氣創造生活「善循環」！