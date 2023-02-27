「匠心生活」是me time必備元素！三菱電機質感家電進駐誠品生活時光

▲三菱電機於誠品生活時光林口文化店提供的高品質me time體驗。（圖／記者錢雅慧攝，下同）



消費中心／綜合報導

最好的時光，就是享受自我陪伴的me time。現代人生活步調緊湊，難得有時間跟自己好好獨處。不過！要能全身心沉浸其中、享受幸福的me time時光，打造「居家好氣場」絕對不能忽略，始終秉持日本「匠心」精神的三菱電機，擅長用空調家電為生活升級，希望讓消費者不僅可以享受me time，更可以體會到三菱電機致力打造的ME TIME時光，屬於每個使用者的Mitsubishi Electric Time。即日起至3/27於「誠品生活時光」板橋三民店及林口文化店為消費者帶來高品質的me time體驗。

▲誠品生活時光林口文化店有三菱電機高質感家電，讓消費者近距離感受「匠心生活」的精神。

三菱電機以紅色空間襯底帶出高質感白色家電，透過整體設計及擺設，讓民眾近距離感受用匠心打造的產品及誠品生活時光的舒適空間。

▲三菱電機在誠品生活時光店內的創意文宣。

除了實體產品的體驗，更在消費者有相關需求時，透過創意文宣來溝通。比如在購買清潔用品時，會看到三菱電機空調易清潔特點，輕鬆減輕你的打掃為難；購買防潮用品時，會看到三菱電機空氣清淨除濕機，就像為家撐把傘，防潮不怕濕！而在購買生鮮食材時，一抬頭就看見三菱電機冰箱文宣，獨立隔間精準控溫，保存食材才能更加美味！用創意文案的結合加深消費者的印象，有興趣購買還可以直接掃描QRcode在誠品線上下單。

▲三菱電機家用空調主打清潔簡單不費力，提供身心安適的居家空間。

家用空調「靜音大師系列」主打清潔簡單不費力，有DBC奈米複合塗層，被動防止髒污附著，在看不見的地方也能用心防護；Easy Clean易拆清設計幫助深入清潔，讓日常生活的清潔保養省力更能省電！當然，在享受me time時刻的舒適空間，除了潔淨以外更須要保有安靜時刻！如其名有超靜音運轉設計，透過多角形熱交換器使回風氣流更順暢，風扇葉片間距重新設計也能確實減低噪音產生，為注重生活品質的消費者提供身心安適的居家空間。

▲「食」是療癒身心的解方，家中有一台能保持食材新鮮度的冰箱，每天端上桌的都是最美味的家常味。

食衣住行是生活的日常，而「食」是生活中最不能缺少的！在家中享受美味的家常料理，就是最幸福的滋味，三菱電機的電冰箱擁薄壁技術、容量大；全室獨立隔間，讓食材氣味不容易互相沾染；瞬冷凍技術將食材由內而外均勻凍結，保持食材鮮度，且不須特別解凍，讓食材直接拿出來就可以料理，每天端上桌的都是新鮮美味的家常味。

▲三菱電機在2023年新推出的空氣清淨除濕機，在台灣的高濕度氣候之下也能極淨舒適。

而針對台灣的高濕度氣候，三菱電機在2023年新推出的空氣清淨除濕機，不僅可以清淨、除濕、除臭一機滿足多種需求，更有HEPA、活性碳濾網同時解決過敏和異味煩惱，更配有AI智慧偵測，因應環境濕度與空氣品質，自動切換除濕及空氣清淨運轉模式，貼心設計使用起來更舒心。而三菱電機除了上述空調、冰箱、除濕機產品，搭配其他全熱交換器、空清循環扇等換氣設備，可以一起幫助消費者全方位打造居家優質環境，在家就能享受舒適的me time時光。

本次展出期間為2/21～3/27也歡迎社區居民一起感受傳承自日本的「匠心生活」，前往誠品生活時光板橋三民店、林口文化店近距離接觸！

▲誠品生活時光板橋三民店。

▲誠品生活時光林口文化店。