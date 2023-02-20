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受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

▲屏東縣政府啟動各項空品不良應變作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府啟動各項空品不良應變作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為因應環保署預報今(20)日受到東北季風挾帶大陸地區境外污染物南下影響，中南部地區將呈現空品不良情形，屏東縣政府已提早於2月18日及19日連續二天啟動各項空品不良應變作業，並於今日上午9時成立空氣污染防制指揮中心，全面要求轄內各工廠落實空氣污染防制計畫降載及減排措施，並提醒敏感族群自我防護作業，強化與上風處縣市共同加強空品不良應變及稽巡查作業，藉以減緩本縣空品不良情形。

▲屏東縣政府啟動各項空品不良應變作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府啟動各項空品不良應變作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

環保局表示，為強化轄內污染源減量，這次應變成果包含完成工廠現場稽查12家；符合逸散管理辦法砂石廠稽查7家，各廠配合廠區聯外道路洗掃執行77公里；轄區重點道路洗掃137公里；縣內前30大營建工地查核40場營建工地，改善高屏溪河川揚塵裸露地達450公頃，另查獲1件露天燃燒。

▲屏東縣政府啟動各項空品不良應變作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

移動源管制作業上，機車管制上以巡查及車牌辨識共稽查535輛，也加強於轉運站、醫療院所等敏感族群聚集區域執行柴油車目測判煙稽查315輛，該應變作業空氣污染減量達PM10為33.2公噸、PM2.5為2.8公噸。

環保局指出，上午10時已參與環保署緊急召開跨區空品應變小組會議，除協調上風處縣市共同執行空污減量應變作為外，並已全面要求轄內各污染源加強防制措施提升，包含針對排放量前三十大固定污染源配合應變防制計畫進行自主減排或降載，並針對主要露天燃燒熱點區域搭配UAV無人機擴大稽查取締違法行為，以降低空氣污染情形。

目前依據最新空品預報資料，今日受境外污染及擴散條件較差且污染物累積情形，空品仍呈現不良情形，縣府特別提醒敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者與一般民眾配合加強自我防護措施，近日外出務必配戴口罩，並可多加利用空氣品質監測網(http://airtw.epa.gov.tw)或透過「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。

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