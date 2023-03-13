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螺絲太鬆！　賴士葆轟國防部「整天備戰」卻讓士兵逃走

▲▼唐鳳讓數位發展部成為數位笑話記者會-賴士葆 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵9日清晨失聯，傳出已被中國海警救起，陸委會主委邱太三13日證實，收到中國消息，該名失聯上兵確實在中國。對此，國民黨立委賴士葆就在臉書痛批，國防部高層整天只管大事，螺絲卻鬆到讓士兵逃走，這是很大的警訊。

賴士葆指出，之前傳出陳姓士兵疑因感情和債務因素，所以預謀穿著救生衣游到中國大陸，過程中被中國海警救起，後來國民黨立委陳玉珍否認該士兵有感情和債務因素，網友也創意十足地替逃兵找理由，說因為對岸不會缺肉和缺蛋，他大嘆，雖然是揶揄的玩笑，然而缺肉、缺蛋是寫實非傳聞，上周外島士兵才在西莒島沙灘上寫下「馬防部伙房主菜都是白飯，都沒肉，肚子餓只能吃罐頭泡麵」的求救信息，驚動各界。

賴士葆表示，蔡政府「抗中保台」政策讓兩岸關係緊張，戰爭彷彿一觸即發，國防部還馬不停蹄頒布新政策，他舉例，義務役男的役期延長為一年、台灣將要被打造成美國的儲備彈藥庫、在輿論諸多疑慮中引進佈雷系統在台灣多處要埋設地雷，此外，國防部更是忙著要推動全動法，將全民組織動員包括16歲以上不分男女高中生動員造冊，引起民眾恐慌暫時喊停。他質疑，兩岸都要打仗了，陳姓士兵選在這時候當陣前逃兵，動機和理由各界都很想知道。

賴士葆認為，戰爭的壓力迫在眉睫，國防部每一項政策都是驚天動地的大事，都攸關民眾身家安危，他批評，而國防部高層卻整天只管大事，放任螺絲鬆到士兵逃走，這是是很大的警訊。他強調，馬兒不吃草不可能打仗，別以為士兵吃白飯、罐頭、泡麵就可以拿掃把保家衛民，國防部若以為一個伙房兵逃走沒有情報價值，跟前線官兵伙食欠佳都是小事一樁，這樣的思維就是大誤了，他喊話，小兵逃跑跟前線官兵沒肉吃事件，就是希望讓國防部反思檢討，驚覺像自家後院失火一般嚴重，切莫看待陳姓小兵逃走跟士兵沙灘求救信只是來亂的插曲。

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