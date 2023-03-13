不是喊喊就能選總統！　媒體人曝王建煊、宋楚瑜恐被「拒於門外」

▲王建煊、宋楚瑜。（圖／記者湯興漢攝、郭世賢翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選誰來角逐備受關注，除了國民黨、民進黨及民眾黨會推派人選外，監察院前院長王建煊也宣布將參選2024年總統大選，已四度參戰總統大選的親民黨主席宋楚瑜則語帶保留表示「年齡不是問題」。對此，媒體人黃光芹12日在臉書直言「不是喊喊，就能選總統！」，點出王建煊及宋楚瑜被「拒於門外」的原因。

「不是喊喊，就可以選總統！」黃光芹指出，正、副總統候選人，若由政黨推薦，必須符合最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉，所推薦候選人得票數的總和，達該次選舉有效票總和5%以上者，才可以直接推薦；若是自行參選，則必須取得最近一次立法委員選舉人總數1.5%之公民連署，才得以登記為總統、副總統候選人。

黃光芹直言，照這個高門檻，不管是王建煊，或是宋楚瑜，都可能被阻絕於門外，絕對不是因為年紀，而是因為門檻太高，最終可能只是「志在參選」，而無法取得參選門票。此文一出也引發網友留言討論，「無黨籍目前有能力過門檻的只有郭董」、「要30萬票的連署，很難，若無政黨支持，更不可能」、「目前只有國民黨，民進黨，民眾黨有直接参賽權...」。