沈富雄預言2024結局　看好「這人」勢必能登大位

▲沈富雄接受黃暐瀚主持的網路節目《下班瀚你聊》採訪。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選人選備受外界關注，民眾黨主席柯文哲率先表態參選，民進黨則被外界視為已「定為一尊」由副總統賴清德出線，相較其他兩黨，國民黨的人選內部雜音多，但前立委沈富雄12日卻大膽預測，國民黨內呼聲最高的新北市長侯友宜會拿下2024。

沈富雄12日在媒體人黃暐瀚主持的網路節目《下班瀚你聊》中表示，即使國民黨內有部分人士對侯友宜有很多意見，但那些都不重要，到了投票那一天，國民黨的支持者不論是什麼光譜，有多深藍、淺藍，甚至不藍，這些人這次要「下架民進黨」的決心非常強大，所以到了1月投票的那一天，「下架民進黨」的決心可以克服對侯友宜的偏見。

沈富雄也直言，賴清德和侯友宜兩人都是好人，就看選舉過程中兩人能提出什麼主張，讓人民選擇。他提到，國民黨內目前分歧的聲音很快就會靜音下來，因為時間是最無情的洪流，時間緊迫了，每個禮拜都會發生事情把這些雜音洗乾淨，他指出，依據最新的民調來看，國民黨和民進黨的支持者板塊沒什麼異動，多出來的民眾黨板塊大多是支持藍營的，若國民黨的板塊和民眾黨的板塊能加起來的話，情勢就對侯友宜有利，且侯友宜如果也能夠獲得中間選民支持的話，那侯友宜勢必能夠在2024年登上大位。