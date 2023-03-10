王建煊看過來！　「連署登記」總統候選人的重要時間點

▲投票示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

中選會10日公告「第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉日」將定於113年1月13日舉行投票。依選舉時程規劃，9月12日發布總統副總統選舉公告，而依法總統候選人可由政黨推薦，也可自行連署，所以9月13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人，11月14日公布連署結果，11月20日至24日則受理總統、副總統候選人登記申請。

已宣布參選總統的前監察院長王建煊，若未獲可推薦參選的政黨推薦，只能採連署方式，而依《總統副總統選舉罷免法》第23條規定，連署人數須達最近一次立法委員選舉選舉人總數的1.5%，而2020年立委選舉總人數為1880萬6913人，意即王建煊要連署達28萬2000人左右，才能成為總統候選人。

以下是《ETtoday新聞雲》為您整理的總統選舉重要時程：

2023年9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。

2023年11月20日至11月24日受理總統、副總統候選人登記申請。

2023年11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。

2023年12月11日總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次。

2023年12月15日公告總統、副總統選舉候選人名單。

2023年12月16日至2024年1月12日辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會。

2024年1月13日投票、開票。

2024年1月19日前公告總統、副總統與立法委員選舉當選人名單。