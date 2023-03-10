　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王建煊看過來！　「連署登記」總統候選人的重要時間點

▲▼2022九合一選舉,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,投票率,選情。（圖／記者李毓康攝）

▲投票示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

中選會10日公告「第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉日」將定於113年1月13日舉行投票。依選舉時程規劃，9月12日發布總統副總統選舉公告，而依法總統候選人可由政黨推薦，也可自行連署，所以9月13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人，11月14日公布連署結果，11月20日至24日則受理總統、副總統候選人登記申請。

已宣布參選總統的前監察院長王建煊，若未獲可推薦參選的政黨推薦，只能採連署方式，而依《總統副總統選舉罷免法》第23條規定，連署人數須達最近一次立法委員選舉選舉人總數的1.5%，而2020年立委選舉總人數為1880萬6913人，意即王建煊要連署達28萬2000人左右，才能成為總統候選人。

以下是《ETtoday新聞雲》為您整理的總統選舉重要時程：

2023年9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。

2023年11月20日至11月24日受理總統、副總統候選人登記申請。

2023年11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。

2023年12月11日總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次。

2023年12月15日公告總統、副總統選舉候選人名單。

2023年12月16日至2024年1月12日辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會。

2024年1月13日投票、開票。

2024年1月19日前公告總統、副總統與立法委員選舉當選人名單。

ET快訊
快訊／失蹤1天　二膽上兵找到了！
全部投手都要準備！　餅總：打線棒次調整
快訊／古巴7局狂灌5分　11比4領先巴拿馬
快訊／全台最便宜　台中市民交通月票299元
快訊／輕症「防疫險」掰了！　這天後都不理賠
幫普丁攻烏卻慘遭「切割」　瓦格納首腦：電話線全被切斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「不爭是爭」　他分析：侯友宜宣布不選才是「最好安排」

高虹安新一波人事異動出爐！氣質美女黃佳婷出任社會處長

活動遭指「與邪教有關」　台灣攝理教閃電取消北市公演

中國船損壞台馬海底電纜沒咎責　陳建仁：1個月內提修法嚇阻

「陳吉仲是做得很好的農委會主委」　陳建仁：呼籲民眾能共體時艱

王建煊看過來！　「連署登記」總統候選人的重要時間點

立委轟演算法涉助長違法關鍵字廣告　公平會要Google五月到會說明

退役軍官組團赴中參加黃埔99周年校慶　馮世寬：不會吧？真的嗎？

個資透明成隱患　民團疾呼建構數位人權保障

遭批「無心市政只想選總統」　侯友宜：每分每秒都全力衝刺

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

爸爸們揹寶寶跳BabyShark　認真神情＋靈活律動超可愛

「不爭是爭」　他分析：侯友宜宣布不選才是「最好安排」

高虹安新一波人事異動出爐！氣質美女黃佳婷出任社會處長

活動遭指「與邪教有關」　台灣攝理教閃電取消北市公演

中國船損壞台馬海底電纜沒咎責　陳建仁：1個月內提修法嚇阻

「陳吉仲是做得很好的農委會主委」　陳建仁：呼籲民眾能共體時艱

王建煊看過來！　「連署登記」總統候選人的重要時間點

立委轟演算法涉助長違法關鍵字廣告　公平會要Google五月到會說明

退役軍官組團赴中參加黃埔99周年校慶　馮世寬：不會吧？真的嗎？

個資透明成隱患　民團疾呼建構數位人權保障

遭批「無心市政只想選總統」　侯友宜：每分每秒都全力衝刺

屏東70多歲婦摔落2米深水圳　潮州消防即刻救援送醫

「不爭是爭」　他分析：侯友宜宣布不選才是「最好安排」

新北騎士挨撞倒地！3國中生冰淇淋不吃了　丟地上急衝上前幫忙

得獎名單出爐／桃園機場「遇見國門香」活動　吸引國內外旅客熱烈響應　意外捕捉旅客搞笑心願

孤獨男網戀！女友求「抖內」300萬　林口警靠這招守住他積蓄

壯世代新觀念 壯而健康 壯有所用 政府不能只偏重照護治療

男家教「誘姦13歲少女」！相差19歲　趁上課時間偷壞壞　

SCFI下跌2.63%、WCI下跌3%　歐洲線因減艙出現爆滿擬4月漲價

喜歡但遲遲不告白！　專家揭「愛情拖延症4特徵」…你中幾個？

9局遭捷克隊逆轉　中國教頭：很難接受失敗

巷口被叭不爽！騎士與駕駛路口幹架　女伴握這根很搶眼

政治熱門新聞

快訊／二膽島失聯上兵仍未尋獲　邱國正不排除有這原因

快訊／中選會公告：2024年1月13日　總統立委選舉投票

最新民調！「賴鄭配」勝過「郭柯配」　國民黨「侯朱配」墊底

金門二膽島上兵失聯　他曝與「這事」同地：憂「被消失」

不是郭台銘？　黃光芹點侯友宜「最大敵人」：民調早已直直落

防疫再鬆綁！　陳建仁：確診輕症免隔離、自主健康管理0+N

兩岸恢復10直航點　總統府回應了

中華隊今晚戰義大利！　她發祭品文：贏了發550份雞排

金門失聯陳姓上兵明年退伍　陳玉珍：以他位階叛逃可能性相當低

快訊／金門二膽島1上兵今早失聯　陸軍至今找不到人

新北市府批「嘴砲亂國」　民進黨回嗆：遞交連署書哪裡無中生有？

黑道豪奢春酒　林右昌：囂張行徑要付代價「警局長績效指標」

兩岸10航點明恢復　含廣州、深圳、福州等

批賴清德「落跑始祖」　民眾黨：還記得辜負選民期待多少次？

更多熱門

相關新聞

柯文哲參選勢在必行　王建煊參選不影響藍白分合

柯文哲參選勢在必行　王建煊參選不影響藍白分合

上周六結束的南投二選區立委補選，國民黨輸掉多年席位，一時總統大選藍白合或非綠聯盟之議又起。藍白合是政黨合作，非綠聯盟說則將現非國民黨籍，卻又「蠢蠢欲動」的郭納入，因此搓合了選前的臉書發文支持林明溱。而本周前監察院長王建煊又宣布參選，這會影響藍白合或分的總統大選組合嗎？

外界看衰王建煊　邱毅爆往事讚：亂世中唯一的清流

外界看衰王建煊　邱毅爆往事讚：亂世中唯一的清流

王建煊再拋政見　當選總統「釋出國有土地照顧長者」

王建煊再拋政見　當選總統「釋出國有土地照顧長者」

談失智妻眼眶泛淚　王建煊：娶到她是我的福氣

談失智妻眼眶泛淚　王建煊：娶到她是我的福氣

轟王建煊「想當中國大陸的狗」　台灣基進：慢走不送

轟王建煊「想當中國大陸的狗」　台灣基進：慢走不送

關鍵字：

選舉日程王建煊中選會

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

「雞排妹」鄭家純首談婚後生活突淚崩

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面