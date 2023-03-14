不滿遭「雙重泊車」擋去路！按喇叭半小時不忍了　車窗貼滿紙條咒罵

▲馬來西亞車主不滿遭「雙重泊車」，竟在對方車輛擋風玻璃貼滿咒罵紙條。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

放眼全球，因停車問題而產生爭端的案例似乎不少。馬來西亞吉隆坡一名事主不滿遭對方「雙重泊車」（指一個車位停兩輛車）而被擋住去路，眼見半小時後仍然無法挪車，該名事主一氣之下竟在對方車輛擋風玻璃上貼滿咒罵紙條，之後還將影片上傳到社群網路，引發當地網友熱烈討論。

根據《光明日報》，馬來西亞吉隆坡甲洞孟惹拉拉鎮10日晚間傳出上述事件，一名網友不滿遭到其他車輛「雙重泊車」，而且對方竟然缺乏行車禮儀，未在車輛上留下可供溝通的電話號碼，在按喇叭半小時後仍不見對方現身，網友表示，「我們還趕時間，雙線泊車起碼放個電話號碼，做個醒目的人」。

隨後，該名網友竟然在對方車輛的擋風玻璃上貼滿辱罵字條，其中一張還寫道，「你很幸運，因為你的擋風玻璃還很安全」，這一字句引發網友們熱烈討論，甚至稱讚該名事主「足夠善良」。

該名網友將這段事蹟放在社交網路平台，他稱由於對方遲遲不肯現身挪車，最後他只能自己叫計程車離開，之後再來返回取車。事後他也在貼文補充，他接獲對方車主的朋友私訊，要求刪除該則貼文，「為什麼我要洗掉（貼文）？車主又沒有找我」。

該名網友表示，「雙線泊車不是不可以，作人醒目，不能（不）警惕，有人鳴笛（按喇叭）半個小時的話，電話號碼至少要留給人家，造成別人不必要的麻煩，明明有車，卻還要另外叫計程車才能離開」。

該則貼文引發當地網友們熱議，大部分的人都是譴責不負責任的車主。