峇里島「三寶觀光客」太多！擬禁外國人租摩托車　點名這2國

▲許多外國旅客在峇里島當地騎車時，不遵守交通規則，形成一大亂象。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印尼的峇里島是許多人心中的旅遊勝地，蓬勃的觀光產業也帶動當地經濟發展。部分旅客前往旅遊時則會選擇租借摩托車作為代步工具，然而卻有一些觀光客不守規則，導致交通事故頻傳。為此，當地政府有意禁止外國人租借摩托車，同時也點名俄羅斯人與烏克蘭人是最不遵守規則的旅客。

根據《海峽時報》報導，峇里島省長柯斯特（Wayan Koster）13日表示，「由於外國旅客不遵守規則，導致交通混亂，從現在開始，為了確保旅遊的質量與安全，我們將禁止他們租借與騎乘摩托車，觀光客只能使用旅行社所提供的標準交通手段。」

目前尚不知這項禁令確切的執行方式與時間，不過峇里島政府正在尋求法務部的支持，允許撤銷在峇里島騎摩托車或是有其他不當行為的旅客的簽證，其中包含非法工作或是濫用居留資格。

峇里島作為度假勝地，近幾年卻發生多起外籍旅客摩托車事故，導致數人死傷。一名俄羅斯遊客2月在峇里島酒後騎車，撞到一名當地人，導致其重傷入院。此外，1月也發生了一起烏克蘭遊客與俄羅斯遊客對撞的交通事故，兩人皆喪生。

根據官方旅遊數據指出，俄羅斯佔印尼外國旅客的最大宗，但是自從俄烏戰爭爆發後，有大量俄羅斯人持觀光簽證在峇里島違法工作。因此峇里島當局也要求中央移民局取消對於俄羅斯與烏克蘭的落地簽政策。峇里島省長柯斯特表示，「因為俄國與烏克蘭發生戰爭，因此他們湧向峇里島，並在此尋求安穩生活與工作。」

不僅如此，柯斯特也說，俄羅斯與烏克蘭遊客在峇里島當地的違規行為比其他國家的旅客還要嚴重。