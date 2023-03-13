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社會 社會焦點 保障人權

5歲女兒遭牽走猥褻！父母活活打死他　1關鍵獲輕判

記者黃翊婷／綜合報導

南投埔里李姓男子2020年間被控在廁所猥褻5歲女童，女童家屬氣憤動用私刑，卻將人打成重傷，送醫不治。南投地院法官日前經過審理後認為，經解剖確認李男的傷勢並非致命傷，加上他本身患有糖尿病、肝病等慢性疾病，導致身體多處發炎感染，最終產生敗血性休克死亡，於是改依傷害罪判處女童雙親7個月、5個月有期徒刑，僅後者得易科罰金，全案仍可上訴。

▲▼南投猥褻女童 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲女童家屬認為李男猥褻孩子，氣得將人痛打一頓。（資料照／記者白珈陽翻攝）

回顧案情經過，60歲的李男2020年12月13日跟朋友到KTV歡唱，酒後卻將一名5歲女童帶到廁所猥褻；女童家屬不滿，憤而動手毆打李男，導致對方重傷，送醫經過3天救治，仍因產生敗血性休克而宣告不治。

檢警調閱監視器畫面，發現當時女童不斷在KTV來回穿梭、左顧右看，李男見狀便靠近她，最後牽著孩子的手走出畫面外。對此，李男家屬認為，是女童自己跟著李男到廁所，況且他有多名孫女，怎可能對女童做出猥褻舉動，因此決定對女童家屬提告傷害、傷害致死與殺人等罪。

不過，南投地院日前展開審理，女童父母出庭表示，是因為孩子被欺負，一氣之下才會去找李男，想要給對方一個教訓，不知道會釀成這樣的後果。

法官認為，雖然女童雙親毆打李男，與李男的死亡具有相當因果關係，但法醫解剖後發現，李男遭打到左側第6、7根肋骨骨折，右側第8、9根肋骨骨折，以及多顆牙齒斷裂併牙齦裂傷，雙側上肢、胸部及右肩擦挫傷，一般狀況下並非致命傷，只是他罹患慢性病（糖尿病、肝病、腎臟病），影響了復原能力，導致傷勢引起感染，進而引起肺炎，最終產生敗血性休克死亡。

法官指出，李男在事發當天並無身體不適的狀況，女童雙親也不知道他患有慢性病，縱使當下夫妻倆知道可能會把人打到骨折，卻無法預見對方受傷後可能會因為慢性病影響身體復原能力，進而導致死亡結果，這部分與傷害致死之加重結果犯要件不符。

最後，法官表示，女童雙親是因為聽聞孩子遭到猥褻，一時氣憤才會動手犯案，考量到兩人犯後已坦承犯行，但因為調解條件差距過大，至今未與死者家屬達成和解，於是依傷害罪判處女童母親5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元，另依傷害罪判處女童父親7個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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