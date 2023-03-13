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社會 社會焦點 保障人權

人夫吵架怒摔女兒　分居30年被離婚反嗆妻：我又沒做什麼

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小梅（化名）指控丈夫阿德（化名）婚後嗜賭成性、負債累累，不僅將女兒的2萬元醫藥費花掉，還曾因為吵架生氣，就當眾摔傷女兒，她一氣之下決定帶著孩子們回娘家，夫妻倆至今已分居超過30年，卻還是會收到夫家人電話逼迫重修舊好，實在忍無可忍，因此決定向法院訴請離婚，並獲得南投地院法官裁定准許。

▲▼女童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿德承認曾摔傷女兒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

小梅在判決書中提到，婚後育有2名女兒，丈夫生活作息不規律，時常晚歸或是徹夜未歸，理由都是工廠加班，實際行蹤卻無人知曉，後來因為積欠賭債四處借錢，幫忙還債已經成為她的日常生活，每次丈夫都會許諾絕不再犯，真實情況卻是變本加厲，婆婆還多次要求她向公司借錢幫忙還債，她實在忍無可忍，因而決定帶著孩子們回娘家住。

小梅接著指出，大女兒8個月大時因為高燒不退送醫，丈夫居然把2萬元醫藥費花掉，直到前往醫院繳費時才告知；此外，丈夫1991年6月間因為夫妻吵架，竟當著全家人的面摔傷當時年幼的女兒，如今夫妻倆已經分居超過30年，她仍會收到婆婆或丈夫的電話，逼迫重修舊好，拒絕便會遭到髒話辱罵，甚至恐嚇詛咒，讓她身心受創，最終決定訴請離婚。

對於妻子的指控，阿德辯稱，「我又沒做什麼為什麼要離婚？」他沒有做對不起妻子和孩子的事情，也沒有妨礙對方的生活，雖然過去確實曾因為夫妻吵架摔傷女兒，但當時他喝醉酒，不是故意的，「之後父母就把我帶回去台中，沒有機會再回去南投。我曾拜託3位里長去講，小梅都不讓我回去。」

雙方的女兒則證稱，自從有記憶以來，就沒印象和父親同住過，至今大約已有30年，有聽說雙親是因為父親賭博的關係分居，印象中父親大概1年會來探望家人2次，或者由母親在每年農曆過年時，帶著姊妹倆去祖父母家圍爐。

南投地院法官認為，小梅與阿德已經分居超過30年，互動很少，小梅堅決請求離婚，阿德則坦承有摔傷過女兒，而且表明沒有什麼答辯理由，可見雙方都已無意維持這段婚姻，最終裁定准許女方的請求，判准2人離婚，全案仍可上訴。

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