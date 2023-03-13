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美式賣場這一尿布驚見大降價　內行人曝「歷年新低價！趁機買起來」

▲▼幫寶適,拉拉褲,美式賣場。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲幫寶適驚人的優惠價格激起了爸媽們的購物熱血，現場搶購情況十分火熱。（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

週末許多遛小孩的家庭客湧入美式賣場，尤其嬰幼童用品區聚集許多搶購人潮，本日實際探訪，原來是美式賣場推出幫寶適限時隱藏優惠，爸爸媽媽們跟著社團網友們的分享趕緊來補貨！繼上周熱烈討論的幫寶適黏貼型尿布特價之外，拉拉褲在本周也迎來了今年度第一次特價、一箱折70。眼尖民眾早在社團分享「黏貼型去年M號單箱還要賣到1859，搭配特價價格整整便宜了170」，驚人的優惠價格激起了爸媽們的購物熱血，現場搶購情況十分火熱，甚至有民眾一次囤貨就花了1~2萬元，賣場內也許多尿布堆成塔的購物車推進推出！

▲▼幫寶適,拉拉褲,美式賣場。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲▼拉拉褲在本周也迎來了今年度第一次特價、一箱折70。很多爸媽上班到一半就去搶，結帳後驚呼一次屯個夠真的省超多。

▲▼幫寶適,拉拉褲,美式賣場。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

家有幼兒的家長都會趁優惠多囤尿布，幫寶適在美式賣場一直都價格最划算的通路、許多民眾一次就囤半年份。這次社團內透露黏貼型和拉拉褲推出超香的隱藏特價，讓很多爸媽上班到一半就去搶，結帳後驚呼一次囤個夠真的省超多。熱心媽媽說明「在會員護照內沒看到的隱藏特價」、「很怕突然回價，所以趕快來買」、「還沒看過幫寶適有這麼優惠的折扣」！

▲▼幫寶適,拉拉褲,美式賣場。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲眼尖民眾更發現「黏貼型何止折70（下圖為本次價格），比起去年（上圖）買的價格整整減了170」。

尿布界最高等級的「日本原裝進口」幫寶適一級幫，用過的爸媽都直呼回不去。黏貼型尿布是新手爸媽超級神隊友，在尿布腰圍的部分有不傷手魔術膠條，超彈拉伸可配合寶寶的圓滾滾的腰圍，撕貼超方便。拉拉褲特殊S曲線彈力腰圍更合身，「一拉上身、一撕脱掉」就像小內褲一樣超服貼，小孩亂跑、狂扭都能一氣呵成穿上。一級幫全新升級的羽柔材質超柔軟，1000萬個可見透氣孔，打造出360度透氣的內外表層，以及獨家3條神奇通道維持乾爽，超高透氣乾爽讓寶貝避免紅屁屁與勒痕。

▲▼幫寶適,拉拉褲,美式賣場。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲這次美式賣場推出特價折扣的就是尿布界最高等級的「日本境內版原裝進口」幫寶適一級幫。黏貼型尿布腰圍的部分有不傷手魔術膠條，超彈拉伸撕貼超方便。拉拉褲彈力腰圍一拉上身、一撕脱掉。

社團媽媽分享「幫寶適很透氣又服貼，非常好用，黏貼式和拉拉褲這次都有隱藏特價非常划得來」，還有媽媽說「皮膚比較敏感的寶寶這款真的很適合」，尤其是家有「敏感肌膚金屁屁」寶寶的家長分享用了之後屁屁皮膚比較穩定，不會再因為打開尿布看到紅屁屁很緊張，就怕家中囤貨不夠忘了補貨，只要有特價就會多買一點囤貨，資深「金屁屁」家長還提醒「這次幫寶適真的折扣很多，好像是最便宜的一次，很值得去搬個幾箱」、「黏貼的也太划算了吧」，也有民眾表示這次促銷太優惠，展現好市多帶給會員實在的福利，辦卡值得了。

▲▼幫寶適,拉拉褲,美式賣場。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲▼這次美式賣場推出特價折扣的就是尿布界最高等級的「日本境內版原裝進口」幫寶適一級幫。（圖／擷取自好市多商品經驗老實說社團）

▲▼幫寶適,拉拉褲,美式賣場。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

看到這裡已經在看行事曆推敲哪天要去搬的家長不要再等了！想遇到隱藏折扣快筆記，即日起~3/19幫寶適一級幫全系列（黏貼跟拉拉褲）全面折70元，適合好動寶寶的拉拉褲更延長優惠到3/26，有需求的爸媽把握3/13~3/19這週一次買齊，讓寶寶遠離紅屁屁，錯過就沒有了！

►好市多線上購物同步優惠中 https://lihi1.com/01jvN

▲▼幫寶適,拉拉褲,美式賣場。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

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