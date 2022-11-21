直擊黑五超殺優惠：幫寶適拉拉褲史上折更多、Oral B頂級系列上架　會員急搶貨

▲許多會員一邊狂搬黑五優惠神物，也不忘在網路上回報好康。（圖／網友提供，下同。)

消費中心／綜合報導

好市多一年一度價格超殺的「黑五」優惠，今日(11/21)首開賣，一早便湧入大量人潮擠爆賣場，除了本日買到賺到的LG10.5KG洗衣機+9KG乾衣機原價55,299，特價48,799元，SAMSUNG50吋CRYSTAL 4K UHD電視原價23,999特價17,999元，民眾也觀望每年都推出優惠的財富女神黃金條塊的優惠日期。許多會員一邊狂搬黑五優惠神物，也不忘在網路上回報好康。記者觀察好動寶寶必備的幫寶適拉拉褲折價比以往折價還折更多，黑五第一天竟然推出Oral-B電動牙刷獨家限定兩入組合，不僅現場買氣搶搶滾，網友討論度也很高，預估接下來7天陸續推出的限定優惠商品，將為好市多創造可觀的業績新高峰。

神隊友扛神隊友！？幫寶適日本境內版拉拉褲折價比以往更多

▲▼民生必需品「尿布」幫寶適拉拉褲，首次參戰每箱折100元，今年再度成為討論大熱門。





新手爸媽關注的民生必需品「尿布」，今年再度成為討論大熱門。有「育兒神器」之稱的口碑好物「幫寶適一級幫拉拉褲」，比起過去每箱折70元，今年直接每箱折100元，創折價新紀錄，其「一拉就穿、一撕就脫」的特性，完全不擔心抓不住好動寶貝。

▲今年直接每箱折100元，還加碼限定M號尺寸。

這次黑五優惠推出的幫寶適一級幫拉拉褲正是人氣爆款的「日本原裝進口」，新升級的一級幫拉拉褲絲綢般材質超柔軟，特殊S曲線彈力腰圍更合身，加上360度透氣的內外表層以及獨家3條神奇通道維持乾爽舒適，讓寶貝不只輕鬆穿脫，還可避免令人心疼的紅屁屁與勒痕，由於前一天會員APP就有預告即將特價，也吸引許多懂買的新手爸媽一開門就直奔尿布區，差點造成賣場內大塞車，隨處可見「神隊友扛神隊友」的激買畫面，忍不住要給新手爸爸一個讚。

▲ARIEL 4D抗菌抗蟎洗衣膠囊，31顆x3袋入535元。

今年9月份才上架好市多狂缺貨的ARIEL 4D抗菌抗蟎洗衣膠囊，過敏兒家長愛用的ARIEL 4D抗菌抗蟎洗衣膠囊也在第一天就祭出特價，31顆x3袋入535元。

▲▼Oral-B iO LITE微震科技電動牙刷雙入組，兩隻電動牙刷加6支刷頭，黑五下殺優惠只要5,899元。

潔牙神器Oral-B iO LITE電動牙刷首見黑五獨家組合，黑五特別引進賣場的Oral-B iO LITE電動牙刷，在好市多黑五竟出現兩支不到六千元的超殺價格，成為另一款人車一組的爆款商品！德國製*的Oral-B iO LITE微震科技電動牙刷雙入組，兩支電動牙刷加6支刷頭，黑五下殺優惠只要5,899元，買一組就可以和家人、另一半一起照顧口腔健康，非常划算，而且Oral-B iO電動牙刷透過革命性^刷毛微震技術搭配靈感來自牙醫工具的小圓刷頭，多清除 100% 牙菌斑+3重智能壓力感應燈隨時偵測回饋刷牙力道、五大清潔模式一鍵切換，6區 A.I. 智能偵測清潔口腔，完美覆蓋每個區域等，吸引許多欲升級電動牙刷的會員們以優惠價入手。

▲▼卡通造型聲光嚕嚕車（米妮／蜘蛛人）原價1,089，黑五優惠價789元；裴勒多甜點創意遊戲組原價699，黑五優惠價539元。





好市多黑五優惠從今天起展開連續七日特賣，想撿便宜的民眾可得把握機會入手。

*指刷柄與刷頭

^指 Oral-B 品牌內

+*P&G實驗室數據，對比普通手動牙刷，根據55名受訪者的調查結果