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快訊／「人間國寶」排灣族口鼻笛大師許坤仲辭世！享壽89歲

▲「人間國寶」許坤仲辭世，享壽89歲。（圖／文化部）

▲「人間國寶」許坤仲辭世，享壽89歲。（圖／文化部，下同）

記者閔文昱／綜合報導

重要傳統表演藝術「排灣族口鼻笛」保存者許坤仲11日辭世，享壽89歲。文化部長史哲聞訊後深表哀悼並表示，許坤仲藝師一生熱心教學，奉獻排灣族口鼻笛製作、演奏的保存、推廣與傳承，作育英才無數，除指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

許坤仲藝師1935年出生，排灣族人，家住三地門鄉達瓦蘭（大社）部落。其口鼻笛吹奏技巧佳，製笛工藝優異，集口鼻笛吹奏家、雕刻工藝家於一身，被族人稱為pulima（排灣語直譯為很多手的人，意指手藝精巧、手會說故事的人）。

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許坤仲所吹奏古調笛音及原住民風格創作的口琴樂曲，曾為電影「超級公民」編曲配樂，並於2000年獲得亞太影展最佳配樂獎。此外，他除精細手藝外，也在充滿幽默及有趣的樂音生活中，傳達其生活與獨特藝術思維。

▲「人間國寶」許坤仲辭世，享壽89歲。（圖／文化部）

文化部指出，口鼻笛吹奏是排灣族傳統音樂中最具代表性的樂器文化，反映排灣族階級制度、生活型態、音樂特色及工藝美術，現已瀕臨失傳且具重要保存價值。許坤仲藝師於2010年經屏東縣政府認定為傳統表演藝術「排灣族口鼻笛」保存者，2011年經文建會（今文化部）認定為重要傳統表演藝術「排灣族口鼻笛」保存者（俗稱人間國寶）。

文化部表示，許坤仲藝師一生貢獻於口鼻笛藝能，曾在屏東縣數個原鄉國小指導小朋友，數十年來巡迴各部落間教學推廣，傳承存續台灣珍貴的排灣族口鼻笛藝術。2012年起配合文化部進行師徒制的排灣族口鼻笛傳習計畫至今，無一刻停歇原住民族傳統藝術工作，為後世留下珍貴的無形文化資產。

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