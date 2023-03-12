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不是因為正？林襄「1特色」讓人氣炸裂　她見到本人懂了：很療癒

▲▼中華隊啦啦隊應援-林襄。（圖／記者許靖騏攝）

▲林襄再度登上日媒版面。（圖／記者許靖騏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2023年世界棒球經典賽於3月8日開打，除了場上球員，啦啦隊也成為「嬌」點，其中林襄討論度超高。就有網友不禁好奇拋問，大家覺得林襄很漂亮嗎？話題引發討論，底下網友紛紛點出1特色，直喊看了很療癒。

經典賽中華隊啦啦隊女孩共21人，包含中信兄弟Passion Sisters峮峮、貴貴、短今、Peggy、妮可；樂天桃猿RakutenGirls林襄、孟潔、Yuri、籃籃；味全龍小龍女心璇、小映、賴可、琪琪；統一獅Uni-Girls艾璐、Yuki、瑟七、Faye；富邦悍將Fubon Angels丹丹、秀秀子、奶昔、慈妹。

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▲▼大學眼科發表新一代Smile Pro近視雷射手術，樂天女孩林襄、阿布舞、筠熹、曲曲以手術見證人的身分為產品做見證代言。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄。（圖／記者湯興漢攝）

值得一提的是，「經典女孩」的熱情舞蹈受到日本網友關注，登上日本棒球新聞排行榜，而該新聞還以林襄當作首圖。

就有網友在Dcard上，以「你各位都覺得林襄很美嗎」為題發文，提到經典賽開打後，一直被林襄洗版，林襄雖然正，但有這麼誇張嗎？是因為大家都真的覺得很美，林襄才會一直登上版面嗎？

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄的IG粉絲超過150萬人。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

貼文曝光後，底下就有不少網友表示，「笑容的感染力蠻強的」、「笑容很療癒」、「雖然林襄有些負面新聞，但真的很有感染力」、「林襄的眼睛跟笑容剛好是我喜歡的」、「笑容是還蠻棒的」、「我女生朋友見過她本人還有合照，那笑容真的療癒死了，酒窩真的很可愛」、「笑起來蠻可愛，僅此」、「笑起來還是很正啦」、「之前在展場打工看過本人，笑容是真的很甜，一直到離開現場，笑容都沒掉下來過，很厲害」。

也有些網友討論道，「擋到我看球的都是礙眼」、「還是覺得峮峮比較漂亮又可愛」、「人家自帶流量，新聞多不意外，而且人家現在越來越紅、代言一堆，林襄紅有一部分也是海外粉絲加持」、「不論她人品和有無整形，現在的容貌就是屬於正妹啊，肯定是好看的」、「青菜蘿蔔各有所好」。

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