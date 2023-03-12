陸統計局長：中國復甦可期　讓國際組織對世界經濟不那麼悲觀

▲大陸統計局看好經濟將復甦。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局局長康義12日表示，由於中國經濟的復甦可期，很多國際組織對世界經濟的看法略微有了一些變化，變得不那麼悲觀，調高了今年世界經濟增長的預期。

康義在兩會「部長通道」上提到，兩會已確定了今年經濟增長目標5%左右，完全有信心能夠實現，「信心來自於兩個方面，一是對中國經濟長期的判斷，二是對今年兩個多月以來經濟相關運行指標的一些觀察。」

康義說，從中長期來看，中國仍然是一個發展中國家，人均的各項指標和世界上先進國家相比還有很大差距，還有很大發展空間，「我們有巨大的市場，不斷提高的勞動力供應，我們有很好的生產條件，長期向好的趨勢。國際國內很多專家、學者、研究機構都在研究中國的潛在增長率，95%以上的機構對於中國經濟潛在增長率都落在5%至7%。隨著我們經濟社會生產生活秩序恢復正常，中國經濟的增長有可能向潛在增長率回歸。」

從今年兩個多月的情況來看，康義認為，市場預期正在發生改變，3月1日發布的2月製造業採購經理人指數達52.6%，創了130個月的新高，表明市場主體對未來的預期比較有信心。

康義強調，從對世界經濟觀察情況來看，從2月份以來，因為中國的復甦可期，很多國際組織對世界經濟的看法也略微有了一些變化，在此之前比較悲觀，最近稍微變得有一點不那麼悲觀，所以國際組織也都調高了2023年世界經濟增長的預期。

康義還說，第二，一些實物量的指標，鐵路貨運量、發電量、用電量，都出現了穩步的上升。第三，還有一些相關的統計指標，都出現一些明顯的改善，「包括工業增加值、社會零售商品銷售額、服務業指數等，國家統計局將在這個月的15日對外公布。」