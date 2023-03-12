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《呂秀蓮作品集》桃園新書發表　藍綠大咖肯定她為台灣民主奉獻

▲《呂秀蓮作品集》桃園新書發表

▲《呂秀蓮作品集》桃園新書發表。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

前副總統、曾任桃園縣長呂秀蓮11日於桃園市立圖書館新總館，舉辦《呂秀蓮作品集》新書發表，前、現任桃園市長鄭文燦、張善政以及前代理縣長許應深等地方人士出席。呂秀蓮致詞時說，這場新書發表會好像是桃園歷屆縣市長的聯誼會，代表了薪火傳承也看到藍、綠和諧，而藍綠不能繼續對立，台灣不能變成下一個烏克蘭。

呂秀蓮表示，出席今天的新書發表會，她特地穿上20多年前，時任桃園縣長時，為縣府女同仁設計的制服，而她出生於諾曼第登陸日，30歲得癌症、36歲坐黑牢、60歲挨子彈等苦難，現在快80歲了，仍持續投入和平、女權等運動，期盼用愛化解仇恨，為下一代擘畫更好的未來。

▲《呂秀蓮作品集》桃園新書發表

對於今日得以舉行新書發表會，要感謝前、現任桃園市長以及前文化局長莊秀美的協助，她也已捐贈3,000本藏書給桃園市立圖書館總館。《呂秀蓮作品集》包含她親自挑選、重新整編的14本著作總集，以及2本首次出版的新書，全套合計16冊。

▲《呂秀蓮作品集》桃園新書發表

其中，首次出版的《透視319》新書，呂秀蓮表示，當年的319槍擊案，兩顆子彈撕裂台灣、造成藍綠對立，案子到現在還沒偵破，前桃園縣長劉邦友官邸血案，到現在也還沒偵破，但她會繼續追求真相。

桃園市長張善政致詞時表示，他與呂前副總統的首次淵源，在於他在宏碁任職時，公司給予於龍潭渴望園區成立大型雲端資料中心的任務，當時由「呂前縣長」主政的桃園縣政府，以高效率核准相關建照，讓雲端資料中心順利落成，也讓他對於地方政府的執政高效率刮目相看。

▲《呂秀蓮作品集》桃園新書發表

107年台大發生校長遴選爭議，他與呂前副總統以台大校友身分連袂發表聲明，以「不是挺管、是挺法治」為題，譴責教育部不應透過各項手段干預前台大校長管中閔上任。張市長說，雖然與呂前副總統政治背景不同，但雙方對於尊重法治的精神卻不謀而合，這也讓他心中對於她更增添敬意。

國民黨10連霸女議員黃婉如也出席新書發表會，黃婉如說：呂秀蓮是她就讀銘傳大學時的老師，畢業後曾為呂秀蓮工作過一段時間，兩人有師生等情緣。

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