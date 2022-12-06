桃園《幸福城市經濟學》新書發表　經發局長：我的畢業紀念冊

▲桃園《幸福城市經濟學》新書發表。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新、卸任市長再過半個多月，即將辦理交接、就職，市府經濟發展局6日於虎頭山創新園區辦理《幸福城市經濟學》新書發表。經發局長郭裕信表示，這本書記錄這8年來，在市長鄭文燦帶領下，和經發局同仁致力打造幸福城市的施政經驗，也如同他的「畢業紀念冊」，傳達桃園城市經濟的躍升動能，期年年都有不同嶄新的面貌。

▲▼桃園《幸福城市經濟學》新書發表，郭裕信稱如同其畢業紀念冊。（圖／經發局提供）

郭裕信說，桃園從2014年升格以後，城市經濟的發展，飛速進步，成為吸引企業、年輕世代落腳的幸福城市。城市的發展，跟經濟息息相關，桃園在2014年之前，長年逐步建立產業聚落、累積產業實力，升格為台灣最年輕的六都之後，在鄭文燦市長及市政府施政團隊的努力下，瞄準永續城市的未來藍圖，進行「桃園航空城」、「亞洲．矽谷計畫」與三心六線軌道等重大建設的開發，並且突破前期所面臨的種種挑戰，成長為國內首屈一指的大都市。

這幾年來，市府持續招商引資並優化投資環境，設置桃園市投資服務中心，透過「單一窗口、全程陪伴」的創舉，以專人、專案、單一窗口的方式，主動逐一洽詢企業的投資需求，協助企業進駐桃園。如此一來，企業投資時最擔心的冗長行政流程及缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等五缺問題，都能以跨局處、跨層級、跨單位的協調，甚至採取逐案列管，獲得快速的解決，這也讓投資桃園的整體金額，不斷地成長，目前桃園工業總產值近3兆元，以領先各縣市的工業產值，持續帶動台灣經濟的成長，在經濟部「投資台灣三大方案」中，投資桃園的金額將近3700億元，約佔總投資金額20%，居全國之冠，預估創造逾2萬8千個工作機會。

桃園也勇於拋開包袱，以城市共好為核心，邁向產業與永續共存的潔淨、低污染、現代化的綠色低碳城市，並且從過去的工業大城，蛻變成為AIoT及工業4.0的科技智慧之都，以及與雙北並駕齊驅的北台灣核心都市。

桃園從招商投資、獎勵創意、永續環保及市集觀光工廠等不同面向，展現出「好投資、好創意、好環保、好好買、好精彩」的幸福城市五大新內涵。而桃園市政府透過招商影片及《幸福城市經濟學》新書，傳達桃園城市經濟的躍升動能，同時也希望連動更多正向循環，擴展更多的影響力，讓桃園與時俱進，年年都有不同嶄新的面貌。