高雄2車街頭追逐！撞民宅影片曝　4煞持棍追擊「伸縮棍破窗」　

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄前鎮區港壽街今(11日)13時10分許，發生一起互相追逐的行車糾紛，車輛還因此撞進民宅，賓士車內4名男子下車，拿十字起子攻擊另一輛豐田汽車後逃離，事發當時的監視器畫面也曝光，警方獲報後朝向刑法傷害、毀損、肇事逃逸等罪嫌以車追人積極偵辦中。

影片中可看到，豐田轎車高速撞進民宅，而賓士轎車停在後方後，下來多名黑衣人，出手想要擊碎豐田車窗玻璃，並試圖拉車門想要把人拖出來，發現無法得逞後悻悻然上車離去。

▲事發當時的監視器畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解二輛白色轎車疑似追逐中，前車為白色豐田轎車，後車為白色賓士轎車，追逐至前鎮區港壽街約崇敬街口，前車疑似失控，衝撞一戶民眾，前車內有2女1男，後車上共4名男子，穿黑色制服，一人拿十字起子企圖破壞前車玻璃，另一人拿疑似伸縮棍，打破後車窗，從後座拿出一個牛皮紙袋，隨即揚長離去，過程中，還有人全程錄影。目前前車3人受傷送醫，無生命危險。

▲前鎮疑似發生行車糾紛，車輛不但撞上民宅還有人被棍棒毆打 。（圖／記者吳世龍攝）

警方指出，該起糾紛為一部白色賓士與白色租賃豐田碰撞，致豐田失控撞擊港壽街一處民宅落地門窗損毀，並波及民宅前一輛機車，賓士車還有3、4名男子下車破壞毀損豐田車窗後隨即逃離現場，豐田的21歲顏姓駕駛、20歲曾姓、張姓乘客共3人，手腳擦挫傷送往小港醫院就醫，無生命無危險。

警方表示，本案目前由前鎮分局擴大調閱監視器查訪追緝，經初步調查疑似雙方因行車糾紛致生後續事端，全案朝向刑法傷害、毀損、肇事逃逸等罪嫌以車追人積極偵辦中。