3生肖財運大爆發！屬豬「快買彩券」　這生肖升職加薪

▲有三個生肖在國曆三月的財運表現非常不錯，正財偏財都暢旺。（示意圖／百度）

文／CTWANT

現在時序已經進入國曆3月中旬，你對自己目前財運的表現，有感到順風順水，還是綁手綁腳呢？《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄分析從3月11日到3月31日的生肖運勢表現，有三個生肖的財運表現特別暢旺，像是生肖豬的金錢財運「荷包飽到滿出來」；肖龍者事業上在貴人的幫助下，能受老闆器重；生肖虎在生意上，可得到合作機會，並賺到滿意的財富，可以把握機會，讓好運更加發揮。

生肖豬

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生肖豬在整個3月偏財運超級旺，不論是參加抽獎或買彩券，將會獲得不錯的表現外，就連走在路上都可以撿到錢，算是非常幸運。在投資方面，屬豬的人在近期能得到好機會，賺取豐厚資金，使荷包滿到溢出來。

生肖龍

生肖龍在3月財運超級旺，事業上在貴人的幫助下業績能不斷屢創新高，受到老闆器重，進而升職加薪，只要繼續保持衝勁並把握住機會，在未來必能財運亨通、收穫滿滿。

生肖虎

生肖虎在3月財運超級旺，生意上不僅表現好，可望賺到可觀的數目外，近期也將獲得一些合作機會，擴大自己事業版圖。另外在偏財運方面也很不錯，可去購買彩券試手氣，會有不錯的表現，可好好把握。

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