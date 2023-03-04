臉書徵才「提供帳戶可領高薪」　上車秒成豬仔…爆打凌虐逼吃屎

▲新竹市警察局去年底破獲一起人口販運案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局第三分局於去年年底，在新竹市香山區中華路一處民宅內破獲一起求職遭詐騙囚禁之人口販運案件，當時成功救出 6 名被害人，案經警方擴大偵辦長達 3 個月之蒐證追查，同時執行數波搜索、拘提之查緝行動，成功逮捕該犯罪集團共 9 名嫌疑人到案，日前全案以組織犯罪、妨害自由、詐欺、洗錢、人口販運、毒品及傷害等罪嫌移請新竹地檢署偵辦。

經查，該犯罪集團平日均以風飛砂幫風北會及風正會成員自居，該幫派成員經常於新竹縣、市一帶活動，出門都以白牌車或租賃車代步，意圖躲避警方查緝，警方報請新竹地檢署檢察官吳志中指揮偵辦後，新竹市警察局第三分局員警多日跟監埋伏蒐證，見時機成熟展開數波之查緝行動，緝獲以何姓主嫌為首等9名嫌犯到案，其中 3 名嫌疑人因惡性重大遭新竹地方法院裁定羈押。

▲▼詐騙集團利用臉書等社群平台刊登「提供金融帳戶可日領高薪」廣告，吸引缺錢急用之被害人應徵求職。

據瞭解，該詐騙集團利用臉書等社群平台刊登「提供金融帳戶可日領高薪」之廣告貼文，吸引缺錢急用之被害人應徵求職，並派車前往接送，但被害人一上車就被矇上眼睛強行帶往拘禁處所，搜括身分證件、銀行存摺及提款卡等，並沒收手機禁止對外聯絡，囚禁期間若不配合還會遭棍棒、電擊棒伺候，甚至遭強迫餵食毒品、糞便等恐怖手段，讓被害人無力反抗，如同被囚禁任人宰割之「豬仔」。

第三分局分局長林炎巨呼籲，在找工作時應多加查證，保持警覺並注意安全，拒絕相信網路上或熟識友人介紹「輕鬆、高薪、無需經驗」之不實徵才廣告，才能避免受騙上當，警方必定加強查緝詐騙集團，抑止其他類型諸如假網拍、假冒愛情交友、解除分期付款、假投資等詐欺案件的發生，並持續打擊黑幫、犯罪組織，以杜絕黑幫成員恃強欺壓善良百姓，淨化社會治安。