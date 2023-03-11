作家喊「台灣是A組硬實力最弱」！打贏義大利證明1事　贏球關鍵曝

記者施怡妏／綜合報導

昨（10）日WBC世界棒球經典賽，中華隊對上義大利隊，中華隊以11:7擊敗義大利隊，全台球迷振奮歡呼，作家朱宥勳表示，在A組中，台灣是硬實力最弱的一隊，其他國家隊都有許多大聯盟的球員，能打贏義大利很不容易，10年內台灣國際賽最經典的一場，「再次證明，台灣球員的打擊實力沒問題」。

作家朱宥勳昨晚到現場力挺中華隊，結束後在臉書PO文分享心得，經典賽目前是棒球類最高等級的國際賽，因為是美國大聯盟主辦的，因此會「破例」放美國大聯盟的球員回到各國參賽，其他的比賽，包括奧運，大聯盟球員基本上是不參加的，「因為他們覺得這些國際賽，都沒有能賺進大把鈔票的大聯盟比賽重要。」

朱宥勳表示，經典賽的國家隊組成規定很寬鬆，「只要你跟該國有一點沾親帶故的關係，都能夠代表該國國家隊出賽」，雖然巴拿馬、義大利、荷蘭自家的聯賽水準比不上台灣職棒，但可以靠著沾親帶故，徵召到比台灣還要多的大聯盟球員。

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因此台灣職棒即使體質比其他A組大多數國家還要好，卻反而是「硬實力」最弱的一隊。朱宥勳表示，如果有人在罵「台灣不該輸給OO隊」，就知道他是在假會，「事實上在這一組裡，我們輸誰都不奇怪。」

▲中華隊得預賽首勝。（圖／記者李毓康攝）

然而，在賽前評估中，台灣跟巴拿馬代表隊的實力是最接近，結果台灣輸得很慘，所以球迷才會崩潰。不過朱宥勳認為，得到3-4分是平均水準，得到5分算是攻擊火力不錯了，「我們主要輸球之處，是在投手調度上」，如果台灣想贏，絕對不能依靠謹小慎微的防守戰，「而是要重拳互毆，看誰先倒。」

朱宥勳認為A組最強的兩隊，就是義大利和荷蘭，早早買好門票，帶著「去看台灣球員跟義大利徵召到的大聯盟球員打交流賽～練個經驗就好～」的心情，沒想到居然贏球了，直呼是10年內最經典的一場，足足可以讓體育台重播10年，「台灣球員的打擊實力沒問題，並不是像很多人說的，都在靠彈力球，事實上台灣去年的球超級不彈，弱點是在投手與守備」。

他認為，台灣接下來出線機會渺茫，能贏義大利已經很讚了，要贏荷蘭、古巴，或至少贏下一場來比得失分，難度都非常高，「如果明後兩天台灣輸球，你又看到有人在罵台灣球員有多爛、並且講不出具體理由的話，基本上就可以確認：這人平常沒在看球。」

但朱宥勳話鋒一轉，「不過誰知道呢？荷蘭的打擊實力比今天的義大利更強，但投手比義大利弱，如果台灣打者維持好狀態，繼續互毆...這樣比賽就會好看」，期待台灣隊之後的比賽，能保持這場的風格，投手調度明快、守備穩定、打擊卯起來跟對手互轟！

本文獲得朱宥勳作家授權提供轉載。