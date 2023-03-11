大眾泳池男女皆可「上空」游泳！　柏林新政策推自由身體文化

▲德國柏林放寬泳池著裝規定，不論男女皆可「上空」游泳。（示意圖／翻攝自pixabay）



實習記者任庭儀／編譯

此前，德國一名女子在公眾泳池裸露上身做日光浴，卻被管理員趕出場，她憤而投訴遭到性別歧視。德國柏林市政府9日宣布，修改大眾泳池著裝規定，現在不論男女皆可依照個人意願在泳池「袒胸露背」。

綜合WION、《華盛頓郵報》報導，柏林過去發生數起女性因不符合著裝規定被勒令離開泳池事件。2021年夏天，一名女子因裸露上身被趕出水上遊樂園；另一名女子也因在露天泳池裸露上身做日光浴被驅逐，她憤而向當局投訴，「如果女性願意，應該像男性一樣可以不穿上衣游泳。」

柏林反歧視監察委員會受理後表示，這名女性受害者確實受到歧視，現在柏林泳池所有遊客都可以自由裸露上半身，無論是男性、女性還是非二元性別者。

柏林公共泳池運營商Berliner Bäderbetriebe（BBB）也跟進調整泳池著裝規定，將確保所有性別在游泳時得到平等待遇。

倫敦大學社會心理學教授韋斯特（Keon West）曾對裸體和身體形象進行研究，他指出，裸體主義（Freikorperkultur，FKK）又被稱為「自由身體文化」，德國人通常對裸體持較開放態度。

除柏林之外，德國哥廷根市（Göttingen）去年5月就成為德國首個開放女性上空游泳的城市。