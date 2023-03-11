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社會 社會焦點 保障人權

行車糾紛爆衝突「9人追砍1人」　他中3刀被丟包醫院...9煞到案

記者邱中岳／台北報導

台北市北投區中央南路2段上，在10日凌晨2時許發生多人持棍棒、刀械追砍1人，一干人等砍完被害人後，還直接將被害人帶上車，送往淡水馬偕醫院丟包後離開，警方接獲報案後將涉案9人逮捕到案，雙方堅稱因行車糾紛惹禍，但警方仍將持續追查砍人動機。

▲▼北市北投區在10日凌晨發生9人追砍1人的事件，警方逮捕9人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市北投區在10日凌晨發生9人追砍1人的事件，警方逮捕9人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，31歲的張姓男子，在10日凌晨2時許，騎車行經北市北投區中央南路2段時，因險些與23歲的高姓男子的車輛發生擦撞，雙方甚至還起衝突嗆聲，沒想到高男一行9人，竟然分持棍棒、刀械追砍張姓男子。

▲▼北市北投區在10日凌晨發生9人追砍1人的事件，警方逮捕9人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北投凌晨發生9人準備上山看夜景，卻與騎士吵架後將人撞倒追砍。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子手腳被砍殺3刀，高男等人立刻將張帶上車，直接送往淡水馬偕醫院丟包，最後警方獲悉前往醫院，發現張姓男子並無生命危險，立刻循線逮捕高姓男子等9人，訊後依照傷害、妨害自由以及聚眾鬥毆等罪嫌將高等9人送辦。

據了解，張姓被害人與高姓男子等人到案後，均坦承因為行車糾紛險些發生擦撞，且又衍生出口角衝突，進而發生流血事件，高姓男子也表示，因為快被擦撞到又被對方嗆聲，所以一群準備上山看夜景的人才下車助陣，將張撞倒後追砍。

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