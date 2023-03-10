賀中華隊勝義大利！超商美式下殺「買1送1」　限時1天衝了

記者周姈姈／綜合報導

慶祝WBC世界棒球經典賽分組賽中華隊力克義大利拿下首勝，就有超商推出線上線下優惠同慶，其中，門市將於明（11）日推出單日限定優惠，濃萃美式、精品美式直接下殺買1送1，趕快趁便宜買一波。

▲慶WBC世界棒球經典賽分組賽中華隊力克義大利拿下首勝，7-11門市推出美式買1送1。（圖／7-11提供）



7-11宣布，明（11）日將推出單日限定優惠，門市有「CITY CAFE濃萃美式」與「CITY PRIMA精品美式」同品項買1送1；OPEN POINT APP行動隨時取則有限量優惠，「CITY CAFE特大杯美式」與「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾」同品項買2送2，另還有Cheers EX強氣泡水500ml買2送2以及指定樂事洋芋片6件75折。

本次WBC 2023世界棒球經典賽，7-11也獨家取得WBC官方授權通路，除推出「WBC世界棒球經典賽紀念」周邊商品快閃購，更獨家開發紀念周邊商品以及WBC三支付滿額立折優惠，同步取得愛爾達電視台授權於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網直播WBC 2023世界棒球經典賽。

▲翰林茶館祭出周末限定珍奶第2杯半價喝。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

翰林茶館3月祭出「國宴珍奶第2杯半價喝」限定優惠，期間凡是周六、日於全台翰林茶館／翰林茶棧購買國宴珍奶，即可享有第2杯半價好康，現在還剩下6天時間可搶喝，提醒國宴珍奶因波霸新鮮直送，各店依當日配送數量、售完為止。