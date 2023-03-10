新北男外出散步走失　海山警竟在「這裡」找到...送他平安返家

▲新北失智翁外出散步走失，海山警竟在「這裡」找到他。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市海山警分局江翠派出所日前上午接獲民眾吳女報案，表示丈夫吳男患有失智症狀，外出散步後遲未返家，至派出所請求警方協助，警方並調閱路口監視器，以確認吳男行蹤；經查看監視影像，在距離家中僅100多公尺的巷子內迷路，警員黃奕誠即前往順利找到人，並貼心地護送老翁返家。

黃員於吳男家隔壁的巷子內找到電動自行車，在附近尋找後，總算找到老翁；吳男向警方表示，因天氣好想外出散步，不料卻迷路，才會獨自一人在附近閒晃；黃員帶吳男返回家中時，家屬十分感激熱心員警積極協尋，並貼心地護送老翁返家，對於員警之幫忙給予高度肯定。

▲吳男在距離家中僅100多公尺的巷子內迷路。

分局長王鴻儒表示，經常在各類集會場合向同仁宣導，務必以「同理心」將民眾小事當成重要的事情來服務，讓民眾感受到警察的敬業與用心，也是人民保姆最好的具體表現。

此外，王鴻儒也呼籲民眾，應多關心家中長者的外出動態，可至市府社會局登記協助配戴留有聯絡方式的「愛心手環」或「愛心項鍊」，內有NFC感應晶片記載個案編號及資料，以增加查詢線索，萬一走失可及早查明身分，共同為他們找到一條安全回家的路。

▲警員黃奕誠即前往順利找到人，並貼心地護送老翁返家。