國泰世華副總酒駕找妻子頂包　集團金控代發聲明：停止職務

▲國泰銀行資深副總鄧崇儀(右)涉嫌酒駕找妻子頂包。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

北市大安區在和平東路1段、金山南路口處理自小客車車禍，警方到場對雙方逕行酒測，1名女子主動坦承駕車，經過對方指認才調閱監視器確認開車的為另名男性，而該名駕駛就測值達0.9，也被發現該名酒駕男竟是國泰世華銀行副總鄧崇儀，國泰金控也代銀行做出回應。

▲國泰銀行資深副總鄧崇儀涉嫌酒駕，酒測值達0.9。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方調查，3月5日晚上9時許，在和平東路、金山南路口發生自小客車碰撞事故，警員到場處理時，卻對雙方進行酒測，其中1名廖姓女子主動出面坦承酒駕，員警當即準備進行酒測，被對方當場舉報「對方有頂替問題」。

警方經過舉報，調閱監視器發現，該車駕駛其實是廖女站一旁的鄧姓丈夫，警方也對鄧男進行酒測，酒測值達0.9，也將依照公共危險罪嫌送辦，頂替的廖姓女子也將吃上涉嫌使公務人員登載不實的刑責。

鄧崇儀曾在國泰世華銀行擔任常務董事，目前是國泰世華銀行資深副總經理，事發之後，所屬金控公司代銀行回應，「公司對於員工皆有明確的工作行為準則，當事人已於第一時間發信承認錯誤並道歉，並停止發言人以及一切職務，此案為當事人私事，公司要求當事人完成相關法律程序，各項業務運作不受影響，再次感謝大家關心」。