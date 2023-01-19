金錢豹、海派「極樂框場」一晚50萬　4種逃稅手法起底

記者黃翊婷／綜合報導

台中地檢署獲報國泰洋酒負責人劉姓男子和台中市多家酒店共同涉嫌逃漏稅，7年來高達19億元，金錢豹、海派等各商號負責人都被列入查緝名單。酒店等八大行業框場價格高，金錢豹、海派兩個集團的酒店小姐坐檯費用為每小時2000元，包廂一晚甚至要50萬元起跳。

▲圖為警方先前臨檢金錢豹酒店的畫面。（資料照／民眾提供，下同。）

台中地檢署發現酒商業者在2016年間，以設立虛設商號之非法方式，使得酒店業者隱匿營業額高達19億多元，日前動員上百名檢警調憲發動兩波大規模搜索，第一波搜索對象為國泰洋酒公司劉姓董事長及金悅富、麗都酒店業者張姓負責人，兩人分別在2023年1月12日、16日，經檢察官訊後，被依涉嫌違反商業會計法第71條及稅捐稽徵法第41條等罪嫌，向台中地方法院聲請羈押獲准，其他金麗都、儷晶皇宮理容KTV、儷晶養生會館等負責人、會計及業務等10人，分別諭知具保2萬元至200萬元不等候傳。

檢方根據第一波所搜索查扣的帳冊等事證，循線又查得金錢豹酒店、海派酒店、金麗都酒店等8家酒店業者，依循前開方式隱匿高額營收，訊後依涉嫌違反商業會計法第71條、稅捐稽徵法第41條等罪嫌，向台中地方法院聲請羈押金錢豹連姓業者、張姓業者，其他相關負責人、會計及業務等被告14人，分別諭知具保2萬元至200萬元不等候傳。

金錢豹酒店曾號稱是東南亞最大的酒店，網站介紹中還提到，他們是全台灣酒店最高殿堂，亞洲最大、最具知名度的連鎖酒店，擁有頂級裝潢，典雅高貴、氣派豪華。而海派酒店也是同樣老字號的知名酒店，兩大集團的小姐素質都很高，深受道上兄弟、商務客戶的青睞。

▼▲金錢豹和海派都是台中老字號的知名酒店。

根據《自由時報》報導，受到物價上漲及疫情影響，兩集團的小姐坐檯費已從每小時1600元調漲到2000元，買全場每小時則要2萬元，包下包廂一晚起碼也要花費50萬元；至於酒店等八大行業的逃漏稅手法共有4種，人頭虛設小吃店逃避25％特種行業營業稅、打折優惠吸引酒客付現金、找人頭當負責人、餐飲和陪酒要分開結帳。

如今爆出酒商與酒店集體逃漏稅爭議，掀起各界關注。國泰洋酒18日晚間發出聲明表示，針對媒體報導本公司涉嫌幫助多家酒店逃漏稅捐等事件，本公司坦承錯誤，引以為戒，今後必定勇於面對、改正，且本案已進入司法程序，本公司必全面配合檢調偵查，完全尊重司法，也在此鄭重向社會大眾致歉。