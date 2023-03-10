台中24歲女喝嗨慘了！豪氣送友回埔里　20mins後撞橋墩5人進醫院

▲▼台中5名男女夜店喝通宵，開車離去卻自撞橋墩，車毀人傷。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲潘姓女子昨晚和4名友人在夜店喝通宵，直到5點夜店打佯才離開，4名友人都住埔里，潘女很有義氣的說「我送你們回埔里」，不料車子才開20分鐘就在自撞74線橋下橋墩，整輛車全毀，5人一度受困後來被救出後全送醫，潘女酒測值為0.40MG/L，被依公共危險罪嫌送辦。

警消10日凌晨5點38分獲報，環中路四段往烏日方向台74線橋下有車子撞上橋墩，車頭毀損，有多人受困車內，立即出動救護車及破壞器材車前往。

現場救出3男2女，1名女性、17歲、身體酸痛、意識清楚，送林新醫院；2名男性、30多歲、頭部疼痛及肢體擦傷、意識清楚；1名男性、18歲，肢體疼痛、意識清楚；潘姓女駕駛腰部疼痛、肢體擦傷、意識清楚，4人全送中山附醫。

5名男女在環中路的夜店喝通宵，直到夜店打佯才離開，潘女家在台中，卻豪氣的說先送4名友人回埔里，自己再開車回台中，結果才開離1、20分鐘即自撞橋墩。

警方表示，潘女還在醫院，尚未製作筆錄，因酒測值明顯超過標準值，將依公共危險罪嫌送辦，可處3年以下有期徒刑、得併科30萬元以下罰鍰。