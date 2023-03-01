台中警抄12公斤毒品　「次數太頻繁」酒店爆乳妹被臨檢超淡定

記者鄧木卿／台中報導

台中警方全力緝毒，從2月13日至24日在酒店、汽車旅館等18處營業場所擴大臨檢，或許是臨檢次數太頻繁，低胸爆乳酒店妹習以為常，淡定回答員警每個問題，而酒店外則是因毒蟲違規停車被盤查，意外查獲841包毒品咖啡包、987公克愷他命，市值加上車內現金約280萬，短短12天即逮捕118人，各級毒品逾12公斤，有效淨化台中治安。

▲▼台中警方全力緝毒，12天即逮捕118人、逾12公斤毒品，酒店爆乳妹淡定回應身份。（圖／民眾提供，下同）

台中警方依警政署訂定「防制營業場所涉毒專案」，從2月13日至24日止，以打擊熱點方式，專門鎖定酒店、摩鐵等場所臨檢，第六分局員警在某家自助式KTV前發現有輛車子併排停在紅線上，於是上前盤查，意外查獲車內有毒品咖啡包841包、愷他命1大包（毛重987公克），2項市值約187萬元，車內還有現金93萬4300元，還好及時破獲，再慢個幾分鐘，毒品即賣出，嚴重危害社會。

另外，第一分局在某間酒店停車場，從陳姓犯嫌身上起獲毒品咖啡包309包（含袋重1377公克）、愷他命139公克、販毒贓款6500元等證物。

警方統計，短短12天在18處營業場所，查獲各類毒品案件118人，其中不法業者87件，幫派圍事、投資者4件，運輸、栽種毒品或分裝場案件4件，各級毒品共逾12公斤，全案依違反毒品危害防制條例移送臺中地檢署偵辦。