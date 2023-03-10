黑道豪奢春酒　林右昌：囂張行徑要付出代價「警局長績效指標」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑道豪奢春酒　林右昌：囂張行徑要付代價「警局長績效指標」

記者呂晏慈／台北報導

竹聯幫明仁會6日晚間在北市中山區萬豪酒店盛大舉辦春酒，豪氣包下5樓議會廳，同時請來170名旗袍辣妹列隊迎賓，高調作風引發外界譁然。內政部長林右昌10日表示，一定會讓囂張行徑付出代價，這是各縣市警察局長的績效指標，已要求其負起督導的責任。

▲▼林右昌 邱太三 蔡清祥。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者呂晏慈翻攝）

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率部會首長進行施政報告並備質詢。

林右昌今天上午赴立法院備詢前主動說明說，近期黑道春酒事件不僅是踩到政府的紅線，這是踩到地雷，所以警方的行動一定會讓這樣子囂張的行徑付出代價，第一時間他已指示各縣市警察局一定要嚴查、嚴辦，不得讓這種情勢再發生。

林右昌談及，這就是各縣市警察局長的績效指標，他也要求各縣市警察局長要負起督導的責任。

此外，針對金管會會議拍板，若由政府部門舉報不實的投資廣告，Meta（臉書母公司）最快會在8至24小時內下架，Google也承諾儘快下架，林右昌說，有關於國人最深惡痛絕的詐欺事件，昨天也有了重大進展，非常感謝金管會出面邀集相關單位，包括Google、Meta等廠商，已達成協議，民眾如果有詐欺相關案件，由政府來進行通報，社群平台廠商就會在最快時間進行下架。

林右昌說，這對嚇阻詐欺的案件將會有非常大的助力，對於警方在查緝詐欺案件也可以有很大幫助。

針對媒體關注，基隆市長謝國樑對於基隆捷運部分經費由地方埋單表達不滿，而前台北市長柯文哲酸希望林右昌別把合理質疑當「撈過界」，對此，林右昌表示，這尊重也謝謝柯前市長的指教，基隆捷運的建設是大家的期待，基隆人也期待了2、30年，現在有一個好的進展，大家應該一起來幫忙。

林右昌說，其實新北市願意承擔責任，包括未來興建及營運，這是非常大的突破，盼大家一起來努力。

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