超商獨家！日本超人氣「鯛魚燒餅乾」　咬下是香濃草莓餡太欠吃

▲7-11獨家開賣日本「名糖雕魚燒造型草莓威化餅」，脆脆的餅乾咬下是酸甜草莓餡。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／台北報導

下午茶就吃這個！就有超商獨家開賣日本人氣零食「鯛魚燒餅乾」，粉嫩色系的鯛魚燒造型威化餅還是超邪惡的草莓口味，一口咬下先是酥脆口感，接著在嘴裡化開的是酸甜濃郁的草莓餡；另外，該超商也找來人氣手搖飲合作，推出獨家「楊桃綠茶」，喝得到濃郁的楊桃香搭配綠茶香。

7-11獨家開賣來自日本的「名糖雕魚燒造型草莓威化餅」，酥酥脆脆的威化餅裡包裹著酸甜草莓內餡，一口咬下是滿滿的幸福感；另外還有同樣自日本引進的「井村屋鯛魚燒紅豆雪派」，一打開包裝就是超Q的鯛魚燒造型摩納餅，咬下是香草冰淇淋內餡加紅豆泥與巧克力脆片，

▲咬下是香草冰淇淋內餡加紅豆泥與巧克力脆片。（圖／7-11提供）

吃零食、冰品配飲料更過癮！7-11超人氣名店飲品專區跨界合作排隊手搖飲品牌「龜記茗品」，全新推出獨家「龜記楊桃綠茶」，嚴選阿源楊桃果露作為基底，以特殊的楊桃香搭配三熏茉莉綠茶，打造加倍濃郁的懷舊古早味，且3/8至4/4還可享2件8折、3件77折優惠。

▲7-11聯名龜記茗品推出獨家「龜記楊桃綠茶」。（圖／記者周姈姈攝）



▲最新抹茶櫻花系列甜點開吃。（圖／辻利茶舗提供，下同）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」強勢迎來「粉嫩櫻花祭」，首推這條「嫻櫻莓果卷」，嚴選日本國產八重櫻漬鹽拌入西班牙覆盆莓鮮奶油，再包進招牌抹茶戚風蛋糕當中，每一口都能吃到淡淡櫻漬鹽結合酸甜莓果香，還有宇治抹茶的微苦滋味；加碼必吃「櫻花冰心大福」，是日本八重櫻漬鹽結合北海道鮮奶油的組合，大口咬下有綿密鹹甜的櫻花冰心餡，搭配外層Q彈大福皮，簡直超滿足，即日起陸續上市。

▲全新抹茶莓果卷吃得到淡淡櫻花香。

▲冰心大福也推出櫻花口味。