只有5天！超商「2大咖啡飲品」買1送1　最新精品燕麥拿鐵買5送2

▲7-11門市「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾」與「CITY TEA冰淇淋紅茶」買1送1。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

迎接白色情人節，就有超商於門市、線上推出一系列「咖啡飲品優惠」，其中，卡布奇諾與冰淇淋紅茶皆可享「買1送1」，而上個月才推出的最新冰精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶則有「買5送2」，趕快買來犒賞自己或送給另一半增添幸福感。

7-11門市推出「白色情人節咖啡飲品優惠」，今（10）日起至3/14止，「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾」與「CITY TEA冰淇淋紅茶」可享同品項買1送1。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取則是祭出「咖啡飲品同品項買5送2」，3/12起至3/16止，品項有CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶；另外，若購買白色情人節咖啡優惠並完成轉贈優惠，可再獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬賣場連結。

▲翰林茶館祭出周末限定珍奶第2杯半價喝。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

翰林茶館3月祭出「國宴珍奶第2杯半價喝」限定優惠，期間凡是周六、日於全台翰林茶館／翰林茶棧購買國宴珍奶，即可享有第2杯半價好康，現在還剩下6天時間可搶喝，提醒國宴珍奶因波霸新鮮直送，各店依當日配送數量、售完為止。