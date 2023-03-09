花費上千萬恐打水漂！　竹市兒童探索館一波三折仍難產

▲竹市議會重大公共工程品質監督小組視察停七停車場工程以及兒童探索館。（圖／新竹市政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市議會重大公共工程品質監督小組召集人陳慶齡議員9日率領議會團隊視察停七停車場工程、兒童探索館，針對停車場終止契約及履約過程交流討論。市府交通處指出，因承攬廠商繼信營造公司施工進度嚴重落後，實際工程進度僅43％，市府於111年12月15日依契約規定終止契約，並沒收廠商履約保證金1815萬元，以維護市府權益，市府目前正進行清算作業，預計4月重新公告招標，若招標順利，預計113年3月完工啟用。

交通處表示，停七停車場於110年3月30日開工，原預定於111年底完工，惟承攬廠商因施工進度嚴重落後，至終止契約日時，實際工程進度僅43％、落後約57％，且市府請該廠商提送趕工計畫，惟該廠商所提趕工計畫經2次審查皆未能通過，故市府依契約相關規定與該廠商終止契約。

▲除了停七停車場工程嚴重延宕外，兒童探索館工程也是一波三折。

現場議員提出，市府應檢討2年7項公共工程停工或終止契約一事，交通處表示，停七停車場工程相關採購程序皆有政風處、主計處監辦，工程施作尚有新竹市政府工程查核小組及交通部工程查核小組監督，確保按圖施作及施工品質，營造廠應依查核意見改正缺失。

至於兒童探索館部分，因統包廠商財務異常且進度嚴重落後，前市府於111年9月12日解約（實際工程進度僅79.96%）。市府表示，目前全棟各工項清點作業已結束，後續將針對市府所受損害向施工單位求償，預計3月初完成結算書，另現已重啟規劃設計招標作業，預估113年第三、第四季間完成第一階段開館。

市議員林彥甫表示，兒童探索館二樓三座實驗室市府前年分別委託三個營運單位進行裝修和課程規劃，如今因工程延宕而無法營運，同時已跟三個營運單位中止合約，等於已花費的上千萬元恐打水漂，除了應向立城營造一併求償外，改建工程的專案管理廠商跟新竹市立棒球場一樣是艾奕康顧問公司，在整個施工督導上艾奕康是否有善盡責任、是否有即時提供市府專業建議，市府也應同時釐清。

▲林彥甫認為，市府應釐清艾奕康顧問公司，在施工督導上是否有善盡責任、即時提供專業建議。（圖／林彥甫提供）

文化局回應，兒童探索館案監造單位為田中央建築師事務所，艾奕康公司所負責項目則為協助市府檢核相關工程書圖及督導工程推展情形，工程期間該公司尚依契約規定辦理有關事宜，至於工程延宕是否有督導失責，市府也會進行檢討。

而前案統包廠商財務嚴重異常導致終止契約，工務處目前已沒收其履約保證金，將於中途結算驗收作業期間一併檢討履約情形、計算相關違約金並向統包商追償，以及依政府採購法規定刊登公共工程拒絕往來廠商。