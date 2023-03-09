快訊／竹聯幫元老「弟哥」告別式　千名黑衣人+3億超跑名車送行

記者白珈陽、許權毅、游瓊華／台中報導

竹聯幫忠堂重量級元老「弟哥」董桂均在上月猝逝，享年66歲，家屬今早（9日）舉辦告別式。各地幫派成員前來致祭，竹聯幫幫主「么哥」黃少岑、全台最強大哥呂崇民也現身弔唁，上午不到8點，上千名黑衣湧入殯儀館。警方也不敢大意，部署逾百名警力重兵戒備監控。

▲竹聯幫忠堂元老董桂均今日告別式，現場湧入千名黑衣人致哀，幫主黃少岑也前來送行。（圖／記者許權毅、白珈陽攝）

▲時值上班、上課尖峰時間，大批黑衣人出現在街頭引側目。（圖／記者許權毅、白珈陽攝）



今天董桂均告別式在崇德殯儀館舉行，附近有國小、國中等學校，剛好時值上班、上學尖峰時間，大批黑衣人過馬路走進崇德殯儀館，陣仗之大也讓路人側目。此外，為了風光送董桂均，現場12輛藍寶堅尼、勞斯萊斯、賓利、麥拉倫、法拉利等一字排開，粗估總價破3億元。

▲現場12輛超跑總計逼近3億元，要風光送董桂均。（圖／記者許權毅、白珈陽攝）



據了解，黃少岑與董桂均常年交好，黃少岑原打算風光大葬，欲出動今日的兩倍以上超跑，但近來黑道議題引發社會關注，警方得知董桂均公祭日後，即積極與各地幫派溝通，希望今日低調處理。

▲警方不敢大意，今天派多組人在門口查驗致意者身分。（圖／記者許權毅、白珈陽攝）



董桂均的哥哥董桂森是1980年代竹聯幫「忠堂」堂主，兩人及劉煥榮，與齊瑞生等人曾犯下「陳氏滅門血案」，陳家一家9口有7人遭殺害，陳家的2名幼女逃過一劫。董家兄弟成為亡命之徒，董桂森於1985年在巴西被逮，因涉江南案被引渡回美審判，在獄中遭刺不治；董桂均也在美被逮後遣送回台，被判處無期徒刑。

董桂均出獄後雖鮮少過問江湖事，不過陳啟禮移靈回台時，董桂均曾是扶棺者之一；去年黃少岑73歲壽宴時，董也曾參與，可見其江湖地位仍重。