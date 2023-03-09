限定版「台南400－蘭得有心人」　東京國際食品展亮相

▲黃偉哲市長特別安排限定蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海到日本亮相，花瓣上獨特的「Tainan」字樣與粉紅愛心，吸引現場眾人目光。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

「2023東京國際食品展」3月7日至10日於日本Tokyo Big Sight場館開展，台南市長黃偉哲親率在地業者組團參加，為台灣農產開拓海外行銷通路，此行，黃偉哲市長特別安排限定蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海到日本亮相，花瓣上獨特的「Tainan」字樣與粉紅愛心，吸引現場眾人目光。

市長黃偉哲表示，全世界的蝴蝶蘭有三分之一在台灣，台灣的蝴蝶蘭有二分之一在台南，也就是說，全世界的蝴蝶蘭有六分之一在台南。目前台南後壁正舉辦2023台灣國際蘭展，展出的蘭花品種豐富多元。此款「台南400－蘭得有心人」透過奈米技術噴染，為雪白的蝴蝶蘭上增添美麗色彩，上頭的愛心更是應景即將到來的3/14白色情人節。

黃偉哲指出，今年東京國際食品展盛況空前，其中台南館更是辦得有聲有色，參與展覽的朋友，除了可品嚐台南美食，還能看花大飽眼福。黃偉哲也說，台南蘭花產業擁有相當高水準的培育技術，出產的蘭花品質優，在國際上具有很強的競爭力，此次特別帶來限定版蘭花，要讓外國看見台南蘭花實力，他並強調「很希望、也很有信心能把蘭花打入日本市場。」





農業局表示，東京國際食品展是亞洲規模最大的食品展，許多日本大型超市、連鎖通路、食品批發商及食品電商，都會前來了解接洽並評估進口，是打入日本市場非常重要的管道。

台南睽違三年再次參展東京國際食品展，由市長黃偉哲於5日帶領9家參展廠商及台南市農產運銷、南瀛農產、台南市各農會、奇美食品、黃金蕎麥等農產台南代表隊，進軍世界三大食品展之一的「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」，向日本市場推廣台南特色。

台南市政府表示，「台南400－蘭得有心人」由世茂農業生技透過奈米技術噴染，在2023台灣國際蘭展首次曝光，上頭「Tainan」字樣及愛心不僅配合3月14日的白色情人節，也是為了2024台南400所推出的限定色系，除於蘭展期間預購販售外，並於此次東京國際食品展上同時亮相，展現台南在生技農業技術上的堅強實力。