趙少康稱「馬英九卸任前未不提名監委」　府駁：已有憲政前例

▲趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文請副總統賴清德擔任「「112年司法院大法官提名審薦小組」召集人，協助提名大法官，中廣董事長趙少康指稱，前總統馬英九任期要結束前，並未提名監察委員，而是留給下一任總統提名。對此，總統府發言人林聿禪表示，這說法與事實不符，實際上前總統馬英九於103年10月3日也有補提名，只是當時立法院沒有行使同意權；另由於大法官任期8年，只要總統連任，就會發生15位大法官均由同一位總統提名之情形，馬英九任內已有憲政前例。

由於今年9月底，將有4位大法官卸任，因此蔡英文近來籌組「112年司法院大法官提名審薦小組」，並請副總統賴清德、前司法院長翁岳生、前院長賴英照、前大法官林子儀、萬國法律事務所創所律師范光群、輔仁大學法律學院前榮譽講座教授劉初枝6人為提名審薦小組委員，並由賴清德擔任召集人，翁岳生、賴英照擔任副召集人。

對此，趙少康表示，賴清德如果是以副總統身份擔任召集人是可以，但賴清德同時也是民進黨主席，這就變成「以黨領政」；另外，他也認為，15位大法官都是民進黨提名，甚至都是蔡英文提名的，這很危險。他認為，蔡英文應該要節制，馬英九任期要結束時，監察委員有很多缺，但他留給下一任總統去提名。

針對趙少康的說法，林聿禪表示，這說法與事實不符，實際上馬英九在103年10月03日也有補提名，只是立法院沒有行使同意權。

林聿禪表示，依據憲法增修條文第5條規定，大法官任期8年，不分屆次，個別計算，然而因過去立法院同意權行使結果，或大法官於任期中辭職等情形，致使現任15位大法官任期分為3組；另由於大法官任期8年，只要總統連任，就會發生15位大法官均由同一位總統提名之情形，馬英九任內已有憲政前例。